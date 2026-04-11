La Redel Reggio Calabria torna subito in campo e domani affronterà la trasferta di Monopoli, ospite dei pugliesi di coach Ponticiello, ex di turno. La netta vittoria nel derby contro Rende e la contemporanea sconfitta di Matera, ha risollevato la classifica dei neroarancio, ancora in corsa per il primo posto. Per farlo, però, serve espugnare un campo ostico per chiunque.

All’andata la Viola vinse di quindici punti (75-60), con Laganà miglior realizzatore (18) per i padroni di casa; dall’altra parte c’è stato il ventello di Spatti che insieme ai vari Dincic, Milosevic, Zupan ed El Agbani, compongono l’organico biancoverde, a caccia ancora di un posto nei play-off. Da Molfetta, in corso d’opera, è arrivato anche Sirakov, mentre nel corso della stagione sono stati risolti i contratti di Savoldelli e Azzaro.

Palla a due prevista alle ore 18 presso la Tendostruttura di Monopoli. Arbitreranno questo terz’ultimo turno della regular-season, il signor Anselmi e la signora Carella, rispettivamente delle sezioni di Ruvo di Puglia e Brindisi.