Nuova emozionante serie di play-off per la Redel Viola Reggio Calabria che, dopo aver eliminato Benevento e Barcellona, si prepara alla sfida contro l’Angri Pallacanestro. Alle 18, domenica, al PalaCalafiore, i neroarancio di Cadeo disputeranno la settima partita della propria off-season, in appena 21 giorni. Inevitabile che in questo momento stagionale, sarà fondamentale recuperare alla svelta dalle fatiche dell’ultima gara-3, puntando anche sull’aspetto mentale che in situazioni come queste danno quella spinta in più, dove il fisico potrebbe non arrivare.

Preziosi gli apporti in gara-3 di Laquintana e Marini, ma in precedenza anche i vari Laganà, Fiusco e Clark, così come capitan Fernandez e Maresca, hanno confermato che questa Redel ha più frecce al suo arco, garantendo qualità e, al tempo stesso, imprevedibilità.

Ed allora massima concentrazione sull’avversario salernitano, al suo terzo gettone consecutivo in questo torneo ed in Calabria proverà a continuare a coltivare un sogno frutto di una attenta programmazione e con risultati in crescendo. La formazione del presidente Campitello, era stata eliminata nella scorsa stagione da Avellino, mentre due stagioni fa aveva sfiorato l’accesso play-off dopo la fase Gold. I ragazzi di coach Chiavazzo (ex capitano, coadiuvato da Valerio Russo e Luca Pisapia) hanno eliminato due formazioni del girone F, vale a dire Ragusa e Monopoli (gara-3 incredibile contro la squadra dell’ex Ponticiello) e arrivano così alla semifinale, con un roster parzialmente al completo.

La “bandiera” è Granata, unico reduce dalla promozione del 2023. Tra i riconfermati della passata stagione Martinez, Milojevic e Bonanni, che non saranno della gara per vari infortuni. Il primo, autentico mattatore del girone, sarà sottoposto a operazione nei prossimi giorni. Gli altri due sono difficilmente recuperabili (forse qualche speranza per Bonanni). La scorsa estate sono giunti Triassi, autore di 41 punti in gara-3 con Monopoli, il giovane, ma già veterano Gallo, e il sempre utile Peluso. In corso d’opera sono stati ingaggiati Stentardo e Lalic (anche lui in dubbio per gara-1), entrambi inseriti fin da subito nei meccanismi di squadra. A completare il roster i prodotti di casa Montella, Morano e De Prisco.

Palla a due prevista al PalaCalafiore domenica 24 maggio alle ore 18; gara-2 ad Angri sarà invece mercoledì 27; eventuale gara-3 sempre al PalaPentimele domenica 31 maggio. Altra boccata d’ossigeno e via in apnea per i primi 40’ della serie da vivere tutti d’un fiato.