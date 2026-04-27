Adesso iniziano i play-off. Appuntamento per domenica 3 maggio gara-1 contro Benevento
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Si chiude con una sconfitta nel derby col Catanzaro, la regular season della Redel Viola Reggio Calabria. Neroarancio che conservano comunque il secondo posto, vista la contemporanea sconfitta di Matera a Messina, e le vittorie di Brindisi e Ragusa per un arrivo ex-equo di ben quattro squadre in vetta alla graduatoria. Ai play-off sarà sfida con Benevento, settima del girone E.
Analizzando il match, i padroni di casa partono fortissimo e legittimano il vantaggio (massimo a +17). Nel finale, impennata d’orgoglio della formazione di Cadeo, trascinata dai 25 punti di Fernandez e dai 19 di Laganà. Ultimi sessanta secondi al cardiopalma, con il punteggio sul 78-75: Catanzaro segna da 2, mentre il tiro di Maresca non va da 3 e calano definitivamente i titoli di coda sul derby.
Statistiche importanti per i giallorossi con ben 11 triple realizzate ed una difesa arcigna, Redel che prova a riavvicinarsi nell’ultimo quarto, ma pesano anche nell’economia del match gli 11 tiri liberi sbagliati ed il 41% al tiro da due (13/32).
Archiviare adesso questo ko, non rammaricandosi neppure per aver visto sfumare il primato in solitaria. Adesso iniziano i play-off, adesso non si può più fallire. Appuntamento per domenica 3 maggio gara-1 contro Benevento, si replica in terra campana mercoledì 6 maggio con gara-2. Eventuale gara-3 al PalaCalafiore il 10 maggio.
BASKET ACADEMY CATANZARO-REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA 84-78
(27-15/49-37/70-54)
BASKET ACADEMY CATANZARO: Greco 4, Fomba, Battaglia 11, Tomcic 16, Gaye 6, Canestrari 17, Giovannini, Luzza 7, Okiljevic 8, Basile, Giglio 6, Dozic 9. All. Sant’Ambrogio.
REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA: Fiusco 7, Agbortabi 3, Marangon, Marinelli, Laganà 19, Fernandez 25, Zampa 5, Marini 7, Maresca 2, Clark 10, Viola, Damato. All. Cadeo.
ARBITRI: Beccore di Messina e Fiannanca di Porto Empedocle.