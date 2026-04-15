La matematica dice che ancora non è finita. Il successo della Reggina nel recupero della gara del “Granillo” contro l’Enna lascia ancora qualche flebile speranza agli amaranto di rientrare in corsa per il primo posto. I tre punti conquistati dagli amaranto davanti al proprio pubblico, che non ha risparmiato fischi a Barillà e compagni, ha lasciato tuttavia sensazioni contrastanti. Nel primo tempo la formazione di Torrisi ha cercato di fare la partita, trovando tuttavia diverse difficoltà nei sedici metri finali, mentre l’Enna si è difeso con ordine provando a colpire in ripartenza. Amaranto più propositivi nel possesso palla, reso difficile dalla compattezza degli ospiti, pericolosi nelle transizioni e nelle occasioni create. A passare tuttavia sono stati i padroni di casa prima dell’intervallo con Rosario Girasole, che da due passi ha messo la palla in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Di Grazia.

In avvio di ripresa Lagonigro atterra Bamba lanciato a rete. Nessun dubbio per il direttore di gara che assegna il rigore agli ospiti trasformato da Tchaouna per il momentaneo pareggio. La reazione dei locali è veemente e orgogliosa, premiata dalla prima rete in campionato di Momo Laaribi, lesto a risolvere un batti e ribatti in area ancora sugli sviluppi di un corner. Da quel momento il ritmo cala e non si segnalano occasioni degne di nota, al netto dell’espulsione di Mungo a un quarto d’ora dalla fine e il finale amaranto in sofferenza. A tre giornate dalla fine con nove punti ancora in palio i giochi per il primo posto non sono del tutto chiusi. Ma a prevalere nell’ambiente è una sensazione di frustrazione per quello che poteva essere e non è stato. Nonostante una rosa competitiva e prestazioni spesso convincenti, la Reggina ha lasciato per strada punti importanti, soprattutto contro avversari sulla carta abbordabili. Proprio questi risultati altalenanti stanno alimentando il rammarico: con maggiore continuità, la squadra avrebbe potuto occupare stabilmente le prime posizioni e guardare con più fiducia all’obiettivo promozione.

REGGINA-ENNA 2-1

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, Adejo, Distratto; Laaribi, Salandria; Edera, Palumbo, Di Grazia; Ferraro. All. Torrisi

A disposizione: Summa, Mungo, Ragusa, Verduci, Barillà, Guida, Porcino, Chirico, Fofana.



ENNA CALCIO (4-3-3): Mangano; Di Modugno, Spina, Occhiuto, Gabrieli; Tchaouna Fy, Dadic, Nastasi; Bamba, Tchaouna Fk, Distratto. All. Cimino.

A disposizione: Loliva, Rossitto, Ruiz, Andelkovic, Pozzi, Cespedes, Diaz, Manganaro, Bellingardo



Arbitro: Michele Piccolo (Pordenone). Assistenti: Piero Mansutti (Basso Friuli), Giovanni Ruocco (Brescia)

Marcatori: 43’pt Girasole (R), 3’st Tchaouna (E), 8’st Laaribi (R)