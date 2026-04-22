Sabato 18 aprile la Scuola Calcio Academy Siderno, affiliata al Bari Calcio, ha vissuto un momento di grande prestigio e visibilità, partecipando come ospite allo stadio San Nicola in occasione della gara Bari-Venezia.

In un contesto emozionante e davanti a migliaia di spettatori, la società è stata ufficialmente presentata al pubblico presente, vivendo un'esperienza unica che rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto finora. L'accoglienza ricevuta e l'atmosfera dello stadio hanno reso la giornata indimenticabile per tutti i giovani atleti e lo staff.

In pochi mesi di attività, l'Academy Siderno ha già raggiunto risultati significativi e, per certi versi, inaspettati. La crescita del progetto, sia dal punto di vista sportivo che organizzativo, testimonia l'impegno e la passione messi in campo quotidianamente.

La società, forte dell'entusiasmo e dei traguardi raggiunti, è già al lavoro per programmare la prossima stagione, con l'obiettivo di continuare a migliorarsi e offrire sempre maggiori opportunità di crescita ai propri ragazzi.