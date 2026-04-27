Il Real Bagnara si aggiudica il terzo posto al prestigioso Torneo Nazionale “Pasquale Gallo”, disputato nella città di Lamezia Terme, uno degli appuntamenti più importanti del panorama giovanile, capace di richiamare squadre di alto livello provenienti da diverse realtà calcistiche.

La Scuola Calcio Real Bagnara si conferma ancora una volta una realtà in forte crescita, conquistando un brillante terzo posto con la categoria Pulcini 2015. Un risultato che va ben oltre il semplice piazzamento, testimoniando il lavoro quotidiano, la qualità tecnica e lo spirito competitivo di un gruppo in continua evoluzione.

Guidati con competenza e passione dal mister Andrea Gatto, i giovani talenti hanno affrontato un girone di altissimo livello, confrontandosi con squadre di primo piano. I ragazzi hanno dimostrato grande maturità calcistica, mettendo in campo tecnica, organizzazione e una tenacia fuori dal comune.

Partita dopo partita, il gruppo ha saputo distinguersi per il gioco propositivo e per la capacità di non arrendersi mai, qualità che hanno permesso di ottenere risultati importanti e di guadagnarsi il rispetto degli avversari.

Questo traguardo rappresenta un ulteriore passo avanti per la società, che negli ultimi anni sta diventando un vero e proprio punto di riferimento per il calcio giovanile. In particolare, la scuola calcio Real Bagnara sta emergendo con forza, diventando sempre più un autentico fiore all’occhiello per tutta la Calabria nel settore giovanile, anche grazie agli ottimi risultati ottenuti nel corso di questa stagione, tra cui le brillanti partecipazioni col gruppo esordienti al Torneo dello Stretto conquistando il 2° posto e al torneo Internazionale Ravenna Cup aggiudicandosi il 4°posto.

Il terzo posto al Torneo Nazionale “Pasquale Gallo” non è dunque un punto di arrivo, ma l’ennesima conferma di un progetto solido e ambizioso, destinato a continuare a regalare soddisfazioni dentro e fuori dal campo.