«La Strada con Saverio Pazzano ha fatto tappa a Villa San Giuseppe per un confronto diretto con la comunità e con le realtà associative che ogni giorno si prendono cura del territorio.

Il ruolo centrale è stato svolto dall'Associazione Amici di Villa San Giuseppe, punto di riferimento civico capace, negli ultimi mesi, di attivare energie, creare occasioni di aggregazione e tenere viva l'attenzione sui bisogni reali della comunità. Un impegno concreto che dimostra come, anche in contesti segnati da marginalità, sia possibile costruire percorsi di partecipazione e crescita dal basso. Qualche giorno prima il presidente dell'Associazione, Angelo Siclari, aveva acceso ancora una volta l'attenzione sulle emergenze di Villa San Giuseppe, ma anche sulle tante opportunità che il “paese” con le sue bellezze presenta.

Tra i temi affrontati, la situazione della Fiumara del Gallico, oggi in condizioni di forte degrado ea rischio esondazione a causa della mancata manutenzione e della vegetazione incontrollata. Una criticità che mette in pericolo infrastrutture, abitazioni e attività produttive e che richiede interventi urgenti e strutturali.

Spazio anche alla sicurezza stradale, compromessa in diversi tratti dalla scarsa cura delle aree laterali, e al rischio frane, spesso legato all'abbandono dei terreni privati. È emersa la necessità di un'azione coordinata: censimento delle aree a rischio, prevenzione, responsabilizzazione dei proprietari e interventi mirati.

Con forza, l'associazione ha rilanciato un messaggio chiaro: le periferie non possono continuare a essere considerate marginali. Sono luoghi vivi, ricchi di relazioni, competenze e senso di appartenenza, che meritano attenzione, investimenti e una presenza costante delle istituzioni.

Come ha sottolineato Serena Pensabene durante l'incontro, «non si tratta solo di denunciare i problemi, ma di costruire insieme risposte concrete, partendo dalle energie già presenti nei territori».

Importante il riferimento alla raccolta differenziata porta a porta, dalla quale senza conoscerne le ragioni, la comunità di Villa San Giuseppe è stata costretta a tornare indietro. Risultato: di nuovo microdiscariche sparse per il territorio.

L'esperienza dell'Associazione Amici di Villa San Giuseppe indica una direzione precisa: costruire alleanze tra cittadini e istituzioni, valorizzare il protagonismo civico e promuovere forme di collaborazione stabile, basata su ascolto, co-progettazione e responsabilità condivisa.

Sul tema della raccolta dei rifiuti e del progetto di riqualificazione della parte storica del paese, ormai ferma da anni, La Strada continua ad impegnarsi.