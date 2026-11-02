Si chiude con una sconfitta di misura la sfida tra Myenergy Reggio Calabria e Rimadesio Desio, valida per la sesta giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West. Al PalaCalafiore sono gli ospiti a imporsi per 66-67, al termine di quaranta minuti combattuti, decisi soltanto negli ultimi possessi.

Dopo il successo esterno contro la Paffoni Omegna, la formazione di coach Michele Carrea cercava la prima affermazione stagionale davanti al proprio pubblico. Un obiettivo sfumato di un solo punto, al termine di una gara nella quale i neroarancio hanno saputo reagire alle difficoltà e costruire un vantaggio importante nella seconda parte dell’incontro, senza però riuscire a conservarlo fino alla sirena conclusiva.

L’avvio è equilibrato, con le due formazioni che si rispondono colpo su colpo. La Myenergy trova buone soluzioni con Diouf e Love, ma Desio si affida alla concretezza di Giarelli ed Elli per chiudere il primo quarto avanti 15-18.

Nel secondo periodo la partita rimane aperta. I neroarancio aumentano l’intensità e trovano punti preziosi da Romeo, Markovic e Love, riuscendo a ribaltare l’inerzia del confronto. Si va all’intervallo lungo con la Viola in vantaggio 35-32.

Al rientro dagli spogliatoi la Myenergy prova ad allungare. Diouf si fa sentire sotto canestro, Romeo guida la manovra offensiva e Donadoni colpisce dalla lunga distanza con due triple importanti. La formazione reggina raggiunge il massimo vantaggio sul +11, prima della reazione lombarda. Il terzo quarto si chiude sul 55-47.

Gli ultimi dieci minuti sono quelli decisivi. Desio ricuce progressivamente il divario, mentre la Viola cerca di mantenere il controllo della gara. Romeo trova canestri pesanti, Diouf continua a dare il proprio contributo nel pitturato e Touré è preciso dalla lunetta. Il finale è punto a punto: sul 66-63 i neroarancio sembrano poter indirizzare la sfida, ma gli ospiti completano la rimonta con Giarelli e i due tiri liberi di Tornari, frutto di una decisione arbitrale molto contestata, che fissano il risultato sul 66-67.

Resta il rammarico per una partita condotta a lungo e sfuggita negli istanti conclusivi. Per la Myenergy si tratta della terza sconfitta casalinga stagionale, un risultato che impone una riflessione sulla gestione dei momenti decisivi, senza cancellare quanto di positivo mostrato dalla squadra nell’arco dell’incontro.

I neroarancio saranno ora chiamati a ripartire, lavorando sulla continuità e sulla lucidità nei possessi determinanti, per ritrovare immediatamente la strada del successo.

Parziali: 15-18, 20-14, 20-15, 11-20.

MYENERGY REGGIO CALABRIA (66)

Romeo 17, Diouf 13, Love 12, Markovic 7, Donadoni 6, Marini 3, Calvellini 3, Clark 3, Touré 2, Taflaj 0.

Allenatore: Michele Carrea.

RIMADESIO DESIO (67)

Diambo 14, Giarelli 14, Elli 11, Sgarzini 6, Rota 5, Mazzoleni 5, Tornari 5, Leoni 4, Rashed 3, Granchi 0.

Allenatore: Daniele Quilici.

Risultato finale: Myenergy Reggio Calabria 66 – Rimadesio Desio 67.