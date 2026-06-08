La società si arricchisce di una nuova importante figura professionale :«Attraverso l'educazione alimentare e la promozione di sane abitudini, lavoreremo insieme per costruire basi solide che possano accompagnare i ragazzi dentro e fuori dal campo, aiutandoli a crescere più forti, più consapevoli e più sani»

«L'Academy Siderno – si legge nella nota stampa – si arricchisce di una nuova importante figura professionale: la nutrizionista biologa Iole Sorgiovanni. Con grande entusiasmo desidero ringraziare l'Academy Siderno per avermi accolta in questa splendida realtà sportiva e, in particolare, il presidente Tommaso Costa ed il vice presidente Mario Fuda per la fiducia, la stima e l'opportunità che mi ha voluto concedere.

Entrare a far parte di questa squadra rappresenta per me motivo di orgoglio e responsabilità. Sono convinta che insieme potremo realizzare tanti progetti importanti, condividendo obiettivi, valori e la volontà di accompagnare i nostri ragazzi in un percorso di crescita non solo sportiva, ma anche umana e culturale. Come in ogni vera squadra, il successo nasce dalla collaborazione, dall'ascolto e dalla fiducia reciproca. Mi auguro che possiate trovare in me una guida, un supporto e una valida alleata, capace di affiancare le famiglie in una delle fasi più belle e delicate della vita dei loro figli».

«Attraverso l'educazione alimentare e la promozione di sane abitudini, lavoreremo insieme per costruire basi solide che possano accompagnare i ragazzi dentro e fuori dal campo, aiutandoli a crescere più forti, più consapevoli e più sani», ha concluso Iole Sorgiovanni, Biologa Nutrizionista.