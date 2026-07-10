La sala dei Lampadari Italo Falcomatà di palazzo San Giorgio ha ospitato questa mattina la conferenza stampa di presentazione del doppio appuntamento che vedrà protagoniste le nazionali di Italia, Cuba e Germania

Nel cuore dell'estate il palaCalafiore di Reggio Calabria si prepara ad ospitare la Fipav Cup 2026 Men Elite con un doppio appuntamento con il volley maschile internazionale . I campioni del mondo guidati da mister Ferdinando De Giorgi il prossimo 26 agosto saranno in campo contro la nazionale tedesca di mister Botti che poi sarà impegnata contro Cuba il giorno successivo, sempre sul parquet reggino.

La sala dei Lampadari Italo Falcomatà di palazzo San Giorgio ha ospitato questa mattina la conferenza stampa di presentazione del doppio appuntamento con la Fipav Cup 2026 Men Elite. Dunque al PalaCalafiore il 26 e il 27 agosto la Germania sfiderà Italia e Cuba.

Con il consigliere Giuseppe De Biasi, delegato dal sindaco Francesco Cannizzaro a rappresentare l'amministrazione comunale, presenti Domenico Panuccio, presidente Comitato territoriale Fipav Reggio Calabria, Bruno Gurnari , vicepresidente Fipav Calabria e Fabio Colella in rappresentanza del Coni Calabria . Ha portato i saluti del Comune anche il neo presidente del Consiglio comunale Federico Milia rimarcando «la grande carica che lo sport genera e alimenta sempre in città».

«Il saluto alla città dei Campioni del mondo di mister De Giorgi avrà come cornice di eccezione, il prossimo 24 agosto, il Museo archeologico nazionale . Abbiamo già concordato con il direttore Fabrizio Sudano e vivremo l'emozione di ospitare la Nazionale maschile in piazza Paolo Orsi accanto ai Bronzi di Riace. Tra le tante iniziative collaterali anche un corso di aggiornamento per arbitri e allenatori di tutta la regione », ha sottolineato Domenico Panuccio, presidente Comitato Territoriale Fipav Reggio Calabria.

Una festa per la sport e per la città di Reggio e per l'intera Calabria, in vista degli Europei che si svolgeranno anche in Italia (Napoli, Modena, Torino e Milano), con lo storico evento d'esordio all'aperto, in piazza del Plebiscito a Napoli, il prossimo 10 settembre, con Italia- Svezia.

« In esito del recente sopralluogo al palaCalafiore con i funzionari della Fipav appositamente arrivati ​​da Roma abbiamo segnalato all' Amministrazione comunale le criticità sulle quali intervenire al più presto. Prima tra tutte la climatizzazione, trattandosi di piena estate . E poi anche alcuni ritocchi nei servizi igienici, negli spogliatoi, nelle docce, rispetto alla cui sistemazione abbiamo avuto piena assicurazione, oggi confermata dal consigliere comunale Giuseppe De Biasi. Il clima è di piena collaborazione per la migliore riuscita di questo evento sportivo che ci auguriamo entusiasmi non solo gli sportivi ma tutta la cittadinanza», ha sottolineato ancora Domenico Panuccio, presidente Comitato Territoriale Fipav Reggio Calabria.

«Il sindaco Cannizzaro ha voluto fortemente che questo evento si svolgesse nella nostra città, nell'impianto più importante dal sud d'Italia, quindi da Roma in giù. Con la Federazione lavoriamo affinchè queste due sfide internazionali, e tutto quanto ruoterà attorno a esse, diano il giusto lustro al nostro territorio. Il sindaco Cannizzaro ha già deciso, insieme al sottoscritto e di concerto con i tecnici, di procedere per garantire quanto richiesto dalla Federazione affinchè la Nazionale Italiana, quella Tedesca e quella Cubana possano essere accolta un palazzetto all'avanguardia», ha evidenziato il consigliere comunale Giuseppe De Biasi.

Conferenza stampa Fipav 2026 Men Elite palazzo San Giorgio

«Ci ​​auguriamo di vedere qui tutta la pallavolo calabrese pronta a tifare per gli Azzurri e a partecipare di un grande evento che, al termine della stagione stellare della Domotek , porta davvero in riva allo Stretto il grande volley maschile internazionale . Lo scenario spettacolare del palaCalafiore farà il resto .

Sarà anche un appuntamento con le famiglie sempre più coinvolte nella crescita non solo dei nostri vivai ma nella promozione dello sport come veicolo di crescita dei giovani. Immancabile pure il banco di prova per le future attività e per le prospettive delle squadre nazionali qui a Reggio Calabria . Questa Nazionale sta dandoci tante soddisfazioni e merita perciò un grande sostegno e una partecipazione che coinvolga tantissimi giovani nella consapevolezza che questo sport è stupendo e fa crescere prima come persona e poi come atleta », ha sottolineato Bruno Gurnari, vicepresidente Fipav Calabria

Già in vendita i biglietti per le due sfide: Italia-Germania: mercoledì 26 agosto, ore 21 - Germania-Cuba: giovedì 27 agosto, ore 20.