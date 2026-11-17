Approfittando della sosta per le nazionali, il patron biancoceleste vola in Calabria per il successo nello scontro diretto contro il Sambiase. E sul rischio cessione in caso di salto in Serie C mette le mani avanti: «La società è al 100% di mio figlio, dov'è il problema?»

Un pomeriggio lontano dall'Olimpico per tastare con mano l'aria calabrese. Complice la sosta del campionato per gli impegni delle nazionali, Claudio Lotito ha fatto tappa a Reggio Calabria per seguire da vicino il big match di Serie D tra la sua Reggina e il Sambiase. Una trasferta chiusa con il sorriso per il successo degli amaranto nello scontro d'alta classifica, ma soprattutto l'occasione per tracciare la rotta sul futuro del club e lanciare qualche stoccata neanche troppo velata ai piani alti del calcio italiano.

A fine partita, davanti ai microfoni, il numero uno della Lazio ha subito messo sul tavolo le sue intenzioni per la piazza reggina, parlando di progettualità e senso di appartenenza. «Qui c'è da costruire un futuro e intendo farlo con gli investimenti, la voglia e il carisma», ha spiegato Lotito, legando l'impegno sul territorio anche al suo rinnovato attivismo nelle stanze dei bottoni: «Anche per questo ho scelto di tornare in campo a livello federale. Oggi ho avuto la conferma di aver messo in piedi un gruppo umile, determinato, una vera famiglia che sa cosa significa rappresentare questa città. Ho rilevato la Reggina proprio per ridare ai reggini l'orgoglio di riconoscersi in questi ragazzi».

L'obiettivo dichiarato resta la promozione in Serie C, traguardo che però riporterebbe d'attualità una vecchia spina: il divieto di multiproprietà nel calcio professionistico italiano. Uno scenario che, a norme vigenti, costringerebbe a un passo indietro, ma su cui Lotito non ha alcuna intenzione di arretrare, puntando il dito contro l'attuale regolamento federal-sportivo e il recente passato.

«La mia candidatura in FIGC non ha nulla a che vedere con l'articolo delle NOIF sulle multiproprietà», ha tagliato corto. «C'è una regola voluta dall'ex presidente Gravina, lo stesso che mi ha obbligato a cedere la Salernitana. Ma le leggi devono essere funzionali al sistema, non un freno. In Europa ci sono tantissimi club che condividono la proprietà».

Poi l'affondo diretto sulla struttura societaria del club calabrese, con cui Lotito prova a smontare sul nascere qualsiasi ipotesi di conflitto d'interessi o incompatibilità regolamentare in vista di un eventuale salto tra i professionisti. «Se fossi venuto qui per creare una succursale della Lazio, a voi tifosi cosa sarebbe importato? La norma attuale arriva a colpire fino al quarto grado di affinità: in pratica non potrebbe avere quote nemmeno il cugino di quarto grado di mia moglie», ha ironizzato. «Le società che controllano la Lazio non hanno alcun legame con la Reggina. Qui c'è una realtà nata da zero, la Rhegium, che fa capo a un'altra società ed è presieduta al 100% da mio figlio. Se dovessimo andare in Serie C, quale sarebbe il vulnus? E che c'entra mio figlio con me?»