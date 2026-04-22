Un urlo che attraversa la Piana, un sogno che diventa realtà: la formazione Under 19 della Polisportiva Gioiese conquista l’accesso alla finalissima regionale. Una gara epica, combattuta, da veri guerrieri del pallone. E ancora una volta i ragazzi di Gioia Tauro hanno stupito tutti. D’Agostino apre la strada, Lo Bianco mette il sigillo. 2-1 contro la Kratos Bisignano. E adesso, finalissima. Sarà un derby tutto reggino contro gli amici del ASD Bocale Admo. Una sfida che profuma di storia, passione e appartenenza. Un traguardo straordinario, che rende orgogliosa un’intera tifoseria. Un raggio di luce in una stagione difficile per la prima squadra. La conferma che il settore giovanile viola è un tesoro che continua a regalare emozioni.