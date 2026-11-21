Il tecnico amaranto alla vigilia del match: «L’Athletic ha esperienza, non dobbiamo calarci nei loro ritmi. Punto sugli Over finché gli Under non sono pronti»

La Reggina arriva all’appuntamento con la tredicesima giornata del girone I di Serie D forte del primato in classifica, difeso con 29 punti e due lunghezze di margine sulla Vibonese. Domani gli amaranto faranno visita all’Athletic Palermo in una gara resa ancora più delicata dal divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia reggina disposto dalla Prefettura. Alla vigilia Marco Marchionni ha tracciato la rotta tra aspetti tattici, gestione del gruppo e condizioni dei singoli. Sul piano mentale, l’allenatore ha ribadito quanto pesi la testa in un campionato insidioso come la Serie D. «L’atteggiamento? Non si memorizza mai, va sempre allenato per fare capire ai ragazzi che con lo spirito giusto tutto diventa più facile. Se ragioniamo tutti alla stessa maniera, diventa tutto un bel vedere», ha spiegato Marchionni, richiamando la compattezza vista domenica scorsa contro il Sambiase: «La squadra ha sempre cercato di proporre gioco, domenica con il Sambiase i calciatori hanno sfoggiato una grande prestazione sul piano dell’atteggiamento e questo ha fatto sì che ne venisse una grande partita. Peccato per i due gol subìti su palla inattiva».

Proprio i dettagli e i ritmi saranno determinanti contro l’avversario di turno. «L’Athletic Palermo è una squadra esperta, non dobbiamo giocare al loro ritmo ma andare veloci con la palla. Non vanno presi sotto gamba e quindi tutto dipende da come li affronti», ha avvertito il tecnico, consapevole che la formazione palermitana cerca punti pesanti dopo un periodo complicato.

Ampio spazio anche ai singoli nella disamina della vigilia. Su Rotulo, Marchionni non ha nascosto stima e duttilità: «Stiamo parlando di un calciatore fortissimo, dalle qualità incredibili, ragazzo eccezionale, che ti offre tante soluzioni e si prende anche tante responsabilità. È uno che in qualunque situazione si fa dare sempre palla, so cosa mi può dare. Forse può essere più utile davanti, ma in questo momento riesce a fare quello che serve alla squadra. Per me può davvero giocare in qualsiasi ruolo».

Quanto all’impiego dei giovani, la linea resta meritocratica e legata alla tenuta complessiva: «Gli Under fuori? Li utilizzerò quando mi dimostrano di essere pronti come quelli attuali che stanno giocando come Over. Specker, De Mori, Runza, Macrì, si stanno allenando bene e sono sicuro che quando chiamati in causa risponderanno presente».

Infine, il punto su due pedine chiave per l’equilibrio amaranto. «Toscano forse ci ha abituato troppo bene e oggi appare in calo fisico che invece i dati non ci segnalano. Forse gli avversari lo stanno marcando meglio», ha osservato l’allenatore, prima di soffermarsi su Palmieri: «Purtroppo è stato fuori tanto, bisogna lavorarci di nuovo, dopo quanto fatto in estate. Giocatore di gamba e meno muscolare di Toscano».