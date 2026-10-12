Seconda vittoria stagionale per i neroarancio di coach Carrea. Decisivi i 20 punti di Daniel Love
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Nella terza giornata di campionato, la formazione guidata da coach Michele Carrea supera la Rucker San Vendemiano per 83-85, al termine di una gara intensa, condotta per lunghi tratti dai neroarancio e decisa soltanto negli ultimi secondi. La Myenergy Reggio Calabria, così, torna al successo e lo fa su uno dei campi più impegnativi del girone A di Serie B Nazionale Old Wild West.