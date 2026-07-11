L'ASD Polisportiva Bagaladi apre una nuova pagina della propria storia. Nel corso dell'assemblea dei dirigenti, svoltasi oggi, è stato eletto Giovanni Mangiola alla guida della società, succedendo a Oreste Spataro, al termine del suo mandato.

All'assemblea era presente anche il Sindaco di Bagaladi, Santo Monorchio, a conferma dell'attenzione che la comunità e l'Amministrazione comunale riservano a una realtà che negli anni è diventata un punto di riferimento non solo sportivo, ma anche sociale per il territorio.

Con questa elezione prende il via un nuovo percorso che punta a consolidare i risultati raggiunti e a rafforzare ulteriormente il progetto della Polisportiva, chiamata ad affrontare con entusiasmo e responsabilità la nuova stagione in Prima Categoria, continuando a promuovere i valori dello sport, della partecipazione e dell'appartenenza.

«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità. La Polisportiva Bagaladi rappresenta una comunità, una passione e un progetto che va oltre il calcio. Lavoreremo con impegno, spirito di squadra e senso di appartenenza, valorizzando i giovani, coinvolgendo sempre più persone e costruendo, insieme, un futuro all'altezza delle aspettative della nostra società e dei nostri tifosi», ha dichiarato il neo presidente Giovanni Mangiola.

L'ASD Polisportiva Bagaladi augura buon lavoro al nuovo presidente e conferma la volontà di proseguire con determinazione il percorso di crescita della società, nella convinzione che lo sport continui a rappresentare uno straordinario strumento di aggregazione, educazione e sviluppo per l'intero territorio.