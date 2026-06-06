L'allenatore che ha guidato la matricola fino alla finale playoff è seguito da Gioiosa Ionica, Virtus Rosarno e Palmese, mentre il futuro della società resta tutto da scrivere

Dopo una stagione da incorniciare, che ha consacrato lo Stilomonasterace come vera e propria sorpresa del campionato di Eccellenza in seguito a uno straordinario terzo posto e a una finale playoff disputata, le ombre sul futuro sembrano sempre più fitte. Sempre più insistenti, infatti, le voci di una cessione del titolo che porrebbe dunque fine alla favola sportiva.

Questione Stilomonasterace

Una situazione che non è passata inosservata agli addetti ai lavori, sia tecnici e direttori sportivi che alle società. In un periodo in cui il calciomercato deve ancora entrare nel vivo, molti club sono alla ricerca di un nuovo allenatore e, a tal proposito, inevitabile che l'attenzione si sposti su Giuseppe Papaleo. Una stagione capolavoro la sua, poiché principale leader di questo Stilomonasterace. Ad avvalorare l'enorme lavoro svolto, bisogna ricordare che Papaleo era alla sua prima esperienza nel campionato di Eccellenza da allenatore e inoltre, dopo l'uscita di scena di Magarò dalla Dbr Luzzi, risultava essere il secondo allenatore più giovane del campionato. Insomma, predestinato no ma quasi.

Papaleo, le offerte non mancano

Come detto, ciò ha suscitato la curiosità di quelle squadre ancora in cerca di panchina e con lo stesso Papaleo che potrebbe rimanere in Eccellenza. Ovviamente diverse sono state le chiamate informative sulle intenzioni dello stesso e, tra le squadre maggiormente interessate ci sarebbero Gioiosa Ionica, Virtus Rosarno e Palmese. Tutte e tre piazze sicuramente importanti e blasonate ma, soprattutto, ambiziose e che alimenterebbero la voglia di fare bene del giovane tecnico. Un fattore non irrilevante, inoltre, riguarda il fatto che l'ex attaccante gode della piena fiducia dei suoi calciatori che lo seguirebbero volentieri nella sua prossima avventura. Insomma, a Papaleo non resta che l'imbarazzo della scelta dopo una stagione così.