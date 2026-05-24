La Redel Viola Reggio Calabria si aggiudica gara-1 delle semifinali play-off contro Angri. Bravi i neroarancio a risollevarsi dopo un calo tra la fine del secondo quarto ed il terzo periodo, dimostrando tutta l'esperienza, i valori tecnici e un roster lungo che garantisce sempre tante soluzioni. MVP della serata è Vanni Laquintana con 37 punti, supportato dalle doppie cifre di Laganà e Clark così come di Maresca (anche tre stoppate per lui). Solite geometrie in cabina di regia per capitan Fernandez, con Zampa, Fiusco e Marini che hanno portato anche loro il proprio contributo utile alla causa.

Partono fortissimo i neroarancio, con le due bombe di Maresca che piazza anche una stoppata. Si accende poi Vanni Laquintana con ben 17 punti e tante belle giocate. Altra stoppatona, stavolta di Marini e tripla dall'altra parte, appunto, di Laquintana. È 5/9 lo score neroarancio dalla lunga al termine del primo quarto che si chiude sul 29-17 con la potente schiacciata di Zampa.

Redel che gira benissimo anche nel secondo periodo. Apre Zampa, Laquintana continua a “bombardare”, entra e segna 8 punti anche Laganà, con la Redel che vola sul +24, massimo vantaggio (56-32). Ultimi due minuti dove la Viola rifiata un pò ed Angri recupera qualche punto fino al 56-40 che manda le squadre al riposo lungo.

La gara riprende esattamente come era finita ed Angri dopo lo 0-8 di parziale, ritorna con un altro piglio in campo e l'8-13 a metà terzo quarto è indicativo con Cadeo che chiama time-out e rimanda in campo Laquintana sul 64-53. Peluso, Triassi, Stendardo tutti in doppia cifra così come Granata che realizza la tripla del -3; poi Laquintana dalla lunetta fa 2/2 per il 68-63 della fine del terzo periodo che riapre totalmente la sfida.

I Condor campani non mollano e, nonostante le tante assenze ed un roster ridotto di fatto a soli sei effettivi sul parquet, arrivano al pareggio a quota 68 con i liberi di Gallo, doppia cifra anche per lui. Tripla immediata di Clark, per il nuovo vantaggio Redel che poi ruba palla e va ad appoggiare in campo aperto. Pesa il bonus falli dei reggini raggiunto a metà del quarto periodo, sul 75-70. Ma è nuovamente Clark protagonista quando con l'assist dal pick and roll manda Marini a schiacciare. Angri non molla, 0-4 di parziale col quale si riporta a tre punti di distanza. Laganà risponde con quattro punti dal dipinto (81-75) poi il break di Laquintana con cinque punti e la sua tripla dell'86-77 suona come una liberazione per il pubblico di casa. L'MVP dell'incontro chiuderà i giochi dalla lunetta (11/12 per lui che fa registrare 4/4 da due e 6/13 da tre e 33 di valutazione) per il definitivo 91-85.

Mercoledì appuntamento in terra salernitana per gara-2: una vittoria consentiràbbe ai ragazzi di Cadeo di strappare il pass per la finalissima contro la vincente tra Matera ed Avellino (a proposito, Scandone avanti dopo il 66-69 con cui ha espugnato il PalaSassi e mercoledì si replica al PalaDelMauro).

Redel Viola Reggio Calabria – Angri pallacanestro 91-85

(29-17/56-40/68-63)

Redel Viola Reggio Calabria: Fiusco 4, Agbortabi, Marangon 2, Marinelli, Laganà 14, Fernandez 4, Zampa 4, Marini 6, Maresca 10, Clark 10, Laquintana 37, Macrillante. Tutto. Cadeo.

Pallacanestro Angri: Triassi 14, Morano 3, Gallo 14, Granata 23, Peluso 14, Montella 2, Bonanni, Stendardo 15, De Prisco. Tutto. Chiavazzo.