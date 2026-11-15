Terza vittoria consecutiva e terzo posto consolidato in Promozione B grazie alla doppietta aerea di Alves Santos e al sigillo di Bruzzaniti. Nel post-partita il tecnico elogia la ripresa dei suoi e riavvolge il nastro ai tempi della rimonta con il Brancaleone

Non si ferma più la corsa dell'Africo nel campionato di Promozione B. Con il blitz esterno per 1-3 sul campo del Melito, valido per la decima giornata, la formazione africese centra la terza vittoria consecutiva, allunga a sette la striscia di risultati utili di fila e blinda il terzo posto in classifica, restando in scia dello Sporting Polistena e della capolista Bovalinese, ancora a punteggio pieno.

A decidere la sfida sono stati i colpi di testa di Alves Santos, autore di una pesante doppietta, e la rete finale di Bruzzaniti a chiudere i conti, rendendo vano il momentaneo pareggio dei padroni di casa firmato da Thiam. Un risultato che avrebbe potuto assumere proporzioni ancora più ampie se gli ospiti non avessero fallito un calcio di rigore.

Le parole di Criaco

Al termine dell'incontro, il tecnico dell'Africo Alberto Criaco ha analizzato con soddisfazione la prova dei suoi ragazzi, sottolineando il valore dell'avversario affrontato: «Il Melito veniva da tre risultati utili consecutivi e sapevamo di affrontare una squadra in crescita e capace di espugnare anche il campo del Val Gallico. Temevamo la qualità di Thiam e, di fatti, ci ha fatto gol».

La svolta della gara è arrivata soprattutto nella seconda frazione di gioco, dove gli africesi hanno imposto il proprio ritmo: «Abbiamo disputato un grande secondo tempo e, nel complesso, la vittoria è stata meritata, senza dimenticare che potevamo andare sul 4-1 se non avessimo sbagliato il calcio di rigore. Abbiamo fatto una ventina di minuti di grande calcio» ha aggiunto l'allenatore.

La lepre e il cacciatore

Inevitabile, poi, uno sguardo alle zone altissime della graduatoria e alla fuga della Bovalinese, che finora non ha lasciato per strada neanche un punto. Criaco non si nasconde e lancia la sfida utilizzando una metafora chiara: «Abbiamo la Bovalinese lì davanti che corre forte, noi però stiamo disputando un grande campionato e dobbiamo guardare solo a noi stessi. Se poi la Bovalinese mantiene questi ritmi e vincerà il campionato le stringerò la mano. La lepre è scappata ma noi siamo il cacciatore. Ricordo un campionato vinto sulla panchina del Brancaleone, ai danni della Gioiese».