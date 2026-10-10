Un inizio di stagione da incorniciare per lo Sporting Polistena. Dopo le prime quattro giornate del campionato di Promozione B, la compagine rossoverde si attesta al secondo posto con 10 punti all'attivo, ad appena due lunghezze dalla vetta della classifica. Un cammino esaltante che fa sognare i tifosi, anche se la società preferisce mantenere i piedi per terra, scacciando per il momento le suggestioni relative a un immediato salto di categoria.

Rinforzo di spessore per la mediana rossoverde

Nonostante la cautela sul piano delle ambizioni, la società non si tira indietro quando si tratta di cogliere opportunità importanti sul mercato. Alla vigilia dell'atteso match esterno contro la Rosarnese, lo Sporting Polistena ha infatti ufficializzato un vero e proprio "colpaccio": l'ingaggio del centrocampista classe 1991 Pasquale Trentinella, prelevato dalla Deliese.

Il trentacinquenne centrocampista porta in dote un bagaglio d'esperienza monumentale. Nel corso della sua ricca carriera ha calcato i campi di Serie D, C2 ed Eccellenza, indossando maglie blasonate come quelle di Castrovillari, Palmese, Anagni, Hinterreggio, Rosarno, Gravina, Nuova Gioiese, Cittanovese, Isola Capo Rizzuto, Paolana, Promosport, Sambiase e Vigor Lamezia.

Le parole del DS Vincenzo Ciccia

L'operazione innalza inevitabilmente la qualità complessiva e il tasso d'esperienza dell'organico a disposizione dello staff tecnico. A commentare con soddisfazione il buon esito della trattativa è stato il direttore sportivo Vincenzo Ciccia: «L’arrivo di Pasquale Trentinella si inserisce nell’orientamento che la società sta portando avanti per completare e consolidare la rosa. Parliamo di un calciatore con un percorso importante alle spalle, le cui caratteristiche tecniche possono portare qualità ed esperienza alla nostra mediana. Siamo soddisfatti di aver definito l’accordo e riteniamo che il suo profilo possa integrarsi nel migliore dei modi all’interno del nostro progetto».

Con un Trentinella in più nel motore e l'entusiasmo della classifica, lo Sporting Polistena si prepara ad affrontare le prossime sfide di campionato con rinnovata consapevolezza.