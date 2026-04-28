La Bovalinese attende i playoff. Già perché la compagine amaranto, in occasione della penultima giornata del campionato di Promozione B, batte nettamente il Taverna per 4-1 e sale al quarto posto, a quota 56 punti attendendo di fatti la griglia definitiva degli spareggi playoff. I Mustangs la chiudono già nella prima frazione con Calderone, Steger e Giampaolo mentre, nella ripresa, la chiude Ferraguto.

Testa ai playoff

Insomma, la testa è inevitabilmente ai playoff anche se manca ancora l'ultima giornata di campionato da giocare. Ecco le parole di mister Maurizio Lanzaro, ai microfoni di LaC News24: «Finché la matematica non lo dice non ci esponiamo, in ogni caso è chiaro che dopo questa vittoria il posto playoff è ipotecato. Domenica, nell'ultima gara di campionato in casa del Taurianova, ci basterà un pareggio. Inoltre, dipende dalle partite di Pro Pellaro e Ardore, si rischia di non fare la semifinale playoff tra la seconda e la quinta. Noi comunque dovevamo fare il nostro e lo abbiamo fatto».

Una partita, quella contro il Taverna, che di certo non era già scritta: «Arrivavamo alla sfida senza due squalificati e contro una squadra che voleva disperatamente ottenere punti salvezza. Una volta che l'abbiamo sbloccata, poi la partita è stata in discesa e di questo devo solo dire complimenti ai ragazzi».

Bovalinese che sale a quota 56 punti che potrebbero diventare 59 a fine campionato, un bottino ampiamente positivo se si pensa che lo scorso anno, il campionato di Promozione B è stato vinto con 61 punti: «Questa è la prima volta che faccio la Promozione - continua Lanzaro - e devo dire che a inizio anno nessuno ci metteva tra le prime otto o nove della classifica, col passare delle partite i ragazzi hanno preso sempre più fiducia ed è a loro che va dato onore e merito. Per loro il playoff sarebbe il giusto premio».