Un vero e proprio rullo compressore che sta spazzando via ogni ostacolo sul suo cammino. La Bovalinese si prende di prepotenza l'intera scena nelle prime sei giornate del campionato di Promozione B, dominando la classifica a punteggio pieno: sei vittorie su sei e un vantaggio di cinque lunghezze sulle prime inseguitrici. L'andamento della squadra guidata da mister Maurizio Lanzaro è chiaro e inequivocabile, un vero e proprio ruggito da parte di chi sa esattamente cosa vuole da questa stagione.

A confermare la forza degli amaranto è arrivata l'ennesima prestazione di spessore nell'ultimo turno: un netto 3-0 nel derby contro il Locri (secondo in graduatoria insieme allo Sporting Polistena) che ha permesso di allungare ulteriormente la forbice sul gruppo di testa. Tra i grandi protagonisti dell'incontro c'è Maxi Ghergo, autore di una straordinaria doppietta da difensore e tra i migliori in campo in assoluto.

Le parole di Ghergo e ambizioni di titolo

Raggiunto dai microfoni di LaC News24, il difensore amaranto ha analizzato senza filtri l'eccezionale momento di forma della squadra: «Sinceramente non ci aspettavamo un avvio così deciso e forte. Abbiamo lavorato tanto e bene, ma nel calcio non è mai scontato. Siamo contenti, ma sappiamo che siamo solo all'inizio e dobbiamo continuare così per raggiungere il nostro obiettivo».

Impossibile poi non tornare sulle emozioni del derby stravinto e sulla prima mini-fuga di questo campionato: «Non era una partita qualunque, era una partita importante e noi come squadra abbiamo dato tutto per questo risultato».

Interpellato direttamente sul ruolo della Bovalinese come principale indiziata per la vittoria finale del girone, Ghergo non si nasconde, mantenendo però alta la concentrazione: «Penso di sì, ma per il momento pensiamo partita a partita, passo dopo passo, per continuare a vincere e fare punti in classifica».

Un fine settimana che può valere la fuga d'ottobre

Il prossimo turno di campionato potrebbe regalare un ulteriore snodo cruciale per le sorti del torneo. La Bovalinese scenderà in campo sabato nell'anticipo in casa del Pizzo, mentre domenica andrà in scena lo scontro diretto tra le due dirette inseguitrici, Locri e Sporting Polistena, entrambe appaiate a quota -5.

In caso di incastro favorevole nei risultati, per gli amaranto si spalancherebbero le porte della prima vera fuga stagionale già nel mese di ottobre. Un'ipotesi su cui Maxi Ghergo preferisce non fare calcoli, concentrandosi solo sull'impegno della sua squadra: «Speriamo di sì, ma gli altri risultati non ci interessano perché noi siamo con la testa al nostro match e vogliamo solo fare una bella partita e vincere.»