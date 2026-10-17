Con un sesto di campionato ormai messo in archivio, il girone B di Promozione si appresta a vivere un sesto turno che promette di ridefinire pesantemente gli equilibri di alta e bassa classifica. In un torneo dove le gerarchie sono ancora fluide e incerte, il programma del prossimo weekend offre scontri diretti ad altissima tensione e incroci da non fallire.

L'anticipo del sabato: ultima chiamata per il Melito

Il sipario sulla sesta giornata si alzerà sabato con l'anticipo tra Melito e Sporting Cittanova. Una sfida d'ansia per i padroni di casa, attualmente fanalino di coda del torneo ancora fermi a quota zero punti e con ben 15 reti incassate in cinque uscite. Dall'altra parte, però, c'è uno Sporting Cittanova anch'esso a caccia del primo acuto stagionale per allontanarsi dalle secche di bassa graduatoria.

Derby Bovalinese-Locri per il trono, Polistena alla finestra

Domenica i riflettori saranno inevitabilmente puntati sullo scontro al vertice tra la capolista Bovalinese, finora perfetta e a punteggio pieno, e il Locri, terzo in classifica con appena due lunghezze di ritardo dalla cima. Un incrocio che profuma di rivincita immediata dopo il recente confronto in Coppa Italia Dilettanti, che aveva visto sorridere la compagine locrese.

Dello scontro diretto tra le due battistrada cercherà di approfittarne lo Sporting Polistena, appaiato al Locri a quota 13 e a -2 dalla vetta. La formazione allenata da mister Francesco Ferraro attende tra le mura amiche un Roccella ferito e desideroso di cancellare la sconfitta patita nell'ultimo turno.

Esami di maturità e sfide ad alta quota

Tra le sorprese più gloriose di questo avvio c'è senza dubbio il Pizzo, insediato in piena zona playoff con 10 punti. Per la compagine napitina si prospetta tuttavia un test probante sul campo di un Val Gallico affamato di punti per ricucire lo strappo con le posizioni che contano.

Sfida da tripla a Ricadi tra Capo Vaticano e Africo: i neroverdi locali viaggiano nei quartieri alti della graduatoria, mentre gli africesi — accreditati ai nastri di partenza tra i favoriti alla vittoria finale — sono chiamati a una prova di forza per recuperare il terreno perduto nelle prime giornate.

Tra outsider e punti salvezza: incroci stuzzicanti

Intrigante il confronto tra Melitese e Catona, due neopromosse terribili che stanno dimostrando di avere le carte in regola per recitare il ruolo di outsider. Cerca il riscatto immediato l'Atletico Maida, che tra le mura amiche ospita la Bovese per ripartire dopo il recente stop. Chiude il quadro del weekend lo scontro salvezza tra Siderno e Rosarnese, con gli ospiti ancora a secco di vittorie e a caccia del primo successo in campionato.

Le partite

Melito-Sp. Cittanova

Atl. Maida-Bovese

Bovalinese-Locri

Capo Vaticano-Africo

Melitese-Catona

Siderno-Rosarnese

Sp. Polistena-Roccella

Val Gallico-Pizzo