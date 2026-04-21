Dal suo arrivo i biancorossi hanno cambiato passo: 13 vittorie e miglior difesa del periodo. Ora la sfida è completare la rimonta e strappare il titolo alla Deliese

Una vetta, quella del campionato di Promozione B, che non sembra volere padroni. A due giornate dalla fine, infatti, persiste il duello tra Deliese e Gioiosa Ionica appaiate entrambe a quota 62 punti e con lo spettro di uno spareggio che è sempre più incombente. Insomma, altri 180 minuti per cercare di prendersi l'intera poltrona che è troppo stretta per due.

Ovviamente, arrivati a questo punto, sono inevitabili calcoli e tabelle per capire il percorso di queste ultime due giornate. Una rincorsa incredibile innanzitutto quella del Gioiosa Ionica, reduce da quattro vittorie consecutive (cinque nelle ultime sei).

La cura Giovinazzo

Andando un attimo a ritroso, a fine girone di andata la rincorsa al primato sembrava una debole chimera, basti pensare che i biancorossi erano quarti in classifica a meno quattro proprio dall'antagonista amaranto.

Il punto di svolta biancorosso, però, può essere riconosciuto a partire dalla tredicesima giornata di campionato, ovvero dall'esordio in panchina di mister Giuseppe Giovinazzo. Il tecnico infatti ha decisamente cambiato volto a tutta la squadra, iniziando una scalata ripida ma ben gestita. Lasciando parla i numeri e tenendo conto del range che va dalla tredicesima giornata (ovvero la prima panchina del tecnico) fino a domenica scorsa, si evince come il Gioiosa Ionica sia saldamente al primo posto in classifica, a quota 40 punti e con sei lunghezze di vantaggio sulla Deliese. Un ruolino di marcia che parla chiaro: tredici vittorie e un pareggio, andamento macchiato da due sconfitte, di cui una proprio contro la Deliese.

Non solo, perché nella gestione Giovinazzo la compagine biancorossa conta 31 gol (terzo miglior attacco) ma soprattutto solamente sette reti subite che la attestano come la miglior difesa dalla tredicesima alla ventottesima giornata. Insomma, se i numeri sono il reale e pulito specchio del campo, immuni da ogni incomprensione, allora si può certamente affermare che la cura Giovinazzo funziona. Ancora però non basta, poiché mancano due giornate alla fine e, di fronte, c'è una Deliese che è certamente all'altezza del Gioiosa Ionica e lo ha dimostrato ampiamente.

La classifica con Giovinazzo

Gioiosa Ionica 40

Deliese 34

Pro Pellaro 33

Bovalinese 32

Africo 32

Ardore 31

Sc Soverato 30

Sporting Polistena 24

Val Gallico 21

Capo Vaticano 19

Melito 18

Atletico Maida 17

Taverna 16

Taurianova 14

Pizzo 4

Bianco 0