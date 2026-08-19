Dopo l'impresa della passata stagione, una salvezza miracolosa e senza precedenti nei trent'anni di storia del campionato di Promozione, in casa Africo non c'è più alcuna voglia di guardarsi indietro. La società gialloblù ha infatti deciso di alzare notevolmente l'asticella per il prossimo torneo di Promozione B, impostando una sessione di calciomercato e una programmazione estiva che profumano di alte ambizioni.

Preparazione e primi test sul campo

Agli ordini di mister Alberto Criaco, la squadra ha ripreso a ritmi elevati la seconda fase della preparazione tecnico-atletica. Nel mirino c'è già il debutto ufficiale in Coppa Italia, fissato per mercoledì 2 settembre contro la perdente dello scontro tra Bovalinese e Reggio Calabria Pellaro.

Il programma delle amichevoli entrerà presto nel vivo: sabato 22 agosto primo test match stagionale a Palmi mentre, mercoledì 26 agosto, grande evento allo Stadium con la presentazione ufficiale della rosa. A seguire, nell'ambito della giornata dedicata a "Sport e Legalità", l'Africo affronterà in amichevole la Primavera del Catanzaro guidata da Massimo Costantino.

Squadra al completo tra conferme e volti nuovi

Il lavoro del direttore sportivo Leo Criaco, affiancato dal neo presidente onorario Minniti, sta delineando un organico competitivo e ben bilanciato: in attacco i riflettori sono puntati sugli innesti di Totò Pelle e del centravanti italo-brasiliano Luca Gaspar, apparso già in grande spolvero. In arrivo anche Gligora e Santoro Morabito per completare il reparto offensivo.

Per quel che riguarda porta e difesa, certa la presenza dei portieri Ciancio e Anello, mentre la linea difensiva ritrova Gonzalo Dure (rientrato dalla squalifica) e potrà contare sulle garanzie offerte da Piasenzotto, Favasuli e Bruno Criaco.

Per quel che riguarda il capitolo centrocampo, invece, piena fiducia a Nicita e Mollica, in attesa della possibile conferma di Domenico Luciano e del pieno recupero di Bruzzaniti.

A completare il gruppo ci sono diversi giovani promettenti classe 2007 e 2008 aggregati in prima squadra, oltre agli esterni alti Volpi e Bianco, attualmente in prova per valutare un eventuale tesseramento. L'Africo si appresta così ad affrontare la nuova stagione con le idee chiare e una rosa pronta a dar battaglia.