La Bovalinese parte subito col contagocce innestato e non sbaglia un colpo. Tre vittorie nelle prime tre giornate di Promozione B, vetta a punteggio pieno insieme allo Sporting Polistena e un segnale chiarissimo inviato a tutto il torneo: la compagine amaranto corre, convince ed è pronta a ritagliarsi un ruolo da assoluta protagonista.

A fare il bilancio di questo avvio sprint ci ha pensato Matteo Larosa, decisivo anche con un gol nel big match conquistato sul campo dell'Africo: «Sicuramente è un buon inizio, per quanto riguarda l’aspetto dei risultati non potevamo chiedere di meglio. Sappiamo però che il campionato è lungo e cercheremo di migliorare partita dopo partita».

Attacco prolifico e consapevolezza dei propri mezzi

I numeri finora danno pienamente ragione al lavoro svolto da mister Maurizio Lanzaro. Oltre ai punti conquistati, a balzare all'occhio è la grande propensione offensiva: le otto reti messe a segno finora incoronano la Bovalinese come l'attacco più prolifico del girone dopo 270 minuti, al pari dello Sporting Polistena. Un'identità precisa e un gioco spumeggiante che lasciano intendere come il primato in classifica non sia affatto casuale.

«Siamo consapevoli della nostra forza – ha proseguito Larosa – e di certo non ci nascondiamo. Sappiamo però che sarà un’annata dove si nasconderanno diverse insidie. L’obiettivo è avere una continuità di prestazioni e risultati».

Corsa all'Eccellenza, ma piedi per terra

Se negli ultimi anni la Bovalinese ha costantemente frequentato i piani alti della graduatoria, questo potrebbe rappresentare l'anno buono per spiccare il volo verso l'Eccellenza. Nonostante l'entusiasmo della piazza, Larosa sceglie la via della prudenza e invita tutti a non accelerare troppo con i giudizi: «Ancora è presto per dirlo. Ci sono stati degli innesti importanti, ma non siamo l’unica squadra che ambisce a grandi obiettivi. L’annata come detto è lunga e le squadre possono rinforzarsi, soprattutto nel mercato invernale che può capovolgere tutto, perciò chi ha questo tipo di ambizioni deve tenere sempre l’asticella alta perché nessuna partita sarà facile».

Le rivali per la vetta e la rivincita personale

Sulle principali concorrenti per la promozione diretta, l'analisi del calciatore amaranto si focalizza su due realtà ben precise: «L’Africo l’abbiamo affrontato già due volte ed è una squadra forte che certamente può ambire a fare il salto di categoria; anche lo Sporting Polistena ha un buon organico. Probabilmente sono le squadre più chiacchierate per la vittoria, ma è ancora presto per fare pronostici».

In chiusura, per Larosa questa stagione rappresenta anche un punto di svolta a livello personale. Dopo il brutto infortunio dello scorso anno che gli ha impedito di esprimersi al meglio con la maglia del Gioiosa Ionica, l'esperienza a Bovalino ha il sapore della rinascita: «Sono contento della scelta che ho fatto, a prescindere da come andrà l’annata. Ho trovato un contesto sano e un’ottima squadra, ed era ciò di cui avevo bisogno».