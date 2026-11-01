Arriva alla resa dei conti dell'ottava giornata di Promozione B il primo pareggio stagionale per il Catona, che finora non aveva mai conosciuto mezze misure. Sul campo di un Melito ritrovato e affamato di punti, la formazione biancoblu impatta sullo 0-0 al termine di una gara combattuta, conquistando un punto che consente di muovere la classifica e mantenere una posizione di assoluta tranquillità a metà graduatoria.

L'analisi di Melchionna

Un punto guadagnato su un campo tutt'altro che semplice, come ha sottolineato nel post-partita mister Felice Melchionna, conscio del valore dell'avversario e dell'andamento dei novanta minuti: «Diciamo che è stata la partita che ci aspettavamo, contro un avversario in salute e che già contro l'Atletico Maida aveva dimostrato di iniziare a essere squadra, confermandolo poi nel recupero di mercoledì scorso con la prima vittoria stagionale sulla Bovese».

La disamina del tecnico analizza poi le due facce mostrate dai suoi uomini nell'arco dell'incontro: «Noi non abbiamo fatto un primo tempo brillante; nella ripresa invece, pur rischiando qualche ripartenza, abbiamo macinato gioco nell'intento di trovare i tre punti. Purtroppo non ci siamo riusciti, complice anche un po' di nostra imprecisione davanti alla porta».

Un pareggio senza reti che non rovina quanto di buono fatto finora: il Catona si tiene stretto il punto, dà continuità alla propria striscia e guarda con estrema fiducia alle prossime sfide di un campionato fin qui ampiamente positivo.