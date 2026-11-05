Gli amaranto sognano la nona vittoria di fila in casa dell'Atletico Maida. Lo Sporting Polistena insegue, sabato di anticipi infuocato con Africo e Pizzo

Nuovo weekend di grande calcio dilettantistico e nuovo appuntamento di fuoco per il campionato di Promozione B. La nona giornata si preannuncia carica di spunti d'interesse, con sfide ad alta quota pronte a ridisegnare la parte alta e incroci delicatissimi nelle retrovie.

Gli anticipi del sabato: Africo d'assalto, il Pizzo cerca il riscatto

Il programma si apre come di consueto al sabato con due incontri ricchi di significato. L'Africo, compagine costruita per puntare ai vertici e attualmente terza in classifica, attende il Catona tra le mura amiche con l'unico obiettivo di conquistare l'intera posta in palio per proseguire la sua rincorsa.

Sull'altro campo, il Pizzo si gioca una fetta importante di tranquillità per spezzare un momento grigio caratterizzato da tre sconfitte consecutive e da un attacco a secco. Ad attendere i napitini ci sarà il Siderno, affamato di punti salvezza per schiodarsi dalle zone calde del tabellone.

La domenica delle capoliste: Bovalinese schiacciasassi, Il Polistena insegue

Il pomeriggio di domenica vedrà la capolista Bovalinese impegnata nella trasferta sul campo dell'Atletico Maida. Gli amaranto stanno facendo letteralmente il vuoto: unici a punteggio pieno e forti di un attacco atomico da 22 reti complessive, puntano all'ennesimo successo stagionale per consolidare una fuga ormai evidentissima.

A cinque lunghezze di ritardo insegue lo Sporting Polistena, chiamato a non commettere passi falsi nella sfida casalinga contro una Bovese determinata a fare lo sgambetto alla seconda della classe per tenersi a distanza di sicurezza.

Zona playoff bollente: scontro diretto Locri-Capo Vaticano, vola la Melitese

In piena area playoff continua a stupire la Melitese di mister Marcianò, reduce da una straordinaria striscia di sette risultati utili consecutivi. I gialloneri faranno visita al Roccella in una trasferta che nasconde più d'un'insidia.

Il vero big match di alta quota si giocherà tuttavia tra Locri e Capo Vaticano: entrambe appaiate al quinto posto a quota 14 punti, si sfideranno a viso aperto in un vero e proprio scontro diretto dal sapore di alta classifica.

Tra risalite e lotte per non retrocedere

Cerca continuità di prestazioni e risultati il Val Gallico, pronto a ospitare un Melito in ripresa che ha da poco abbandonato l'ultima piazza. Chiude il quadro lo scontro salvezza di pura sofferenza tra lo Sporting Cittanova (terzultimo) e il fanalino di coda Rosarnese, ancora a secco di vittorie in questo avvio di campionato.

Le partite

Africo-Catona

Pizzo-Siderno

Atletico Maida-Bovalinese

Locri-Capo Vaticano

Bovese-Sporting Polistena

Roccella-Melitese

Rosarnese-Cittanova

Val Gallico-Melito