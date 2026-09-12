Africo, Val Gallico e Bovalinese aprono le danze del weekend inaugurale. Tra derby, neopromosse ambiziose e grandi ritorni, ecco il quadro completo della prima giornata

L'attesa è finalmente finita: il weekend imminente segna il primo fischio d'inizio della stagione del campionato di Promozione B. Un girone profondo e rinnovato, pronto a regalare spettacolo e colpi di scena fin dai primi novanta minuti.

Gli anticipi: le big subito a caccia del primato

Il sipario si alzerà sabato con tre sfide ad alta tensione che vedranno scendere in campo squadre costruite per stazionare ai vertici della classifica:

Africo - Atletico Maida: Dopo la straordinaria salvezza della scorsa stagione, l'Africo si presenta ai nastri di partenza con un assetto completamente ridisegnato. La formazione guidata da mister Alberto Criaco, pensata per puntare alla vetta, cerca il primo successo casalingo contro l'Atletico Maida.

Sporting Cittanova - Bovalinese: Gli amaranto, reduci da campionati costantemente in zona playoff, puntano ad alzare ulteriormente l'asticella. La prima prova del nove sarà sulla difficile fossa dello Sporting Cittanova.

Val Gallico - Catona: Voglia di riscatto per il Val Gallico dopo un'annata al di sotto delle aspettative. L'occasione per azzerare gli errori del passato arriva subito con un derby caldissimo contro la neopromossa Catona.

Domenica a tutto campo

Il programma si completerà domenica con un quadro ricco di spunti di interesse:

Melitese - Sporting Polistena: Test probante per l'ambizioso Sporting Polistena in casa della Melitese.

Capo Vaticano - Siderno: Il rinnovato Capo Vaticano ospita la neopromossa Siderno, desiderosa di ben figurare fin dal debutto.

Rosarnese - Bovese: C'è tanta curiosità per lo scontro diretto tra le due compagini neopromosse, pronte a misurarsi nel nuovo livello della categoria.

Locri - Melito: Esordio fuori casa per i gialloblù del Melito, ripescati e attesi sulla sponda amaranto del Locri.

Roccella - Pizzo: Altra ripescata in trasferta è la formazione vibonese del Pizzo, di scena sul campo dell'ambizioso Roccella.