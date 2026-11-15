Un poker per continuare a sognare e mandare un messaggio chiaro alla capolista. Lo Sporting Polistena non rallenta e, nell'anticipo della decima giornata del campionato di Promozione B, travolge 4-0 l'Atletico Maida centrando la quarta vittoria consecutiva senza subire reti. La squadra guidata da mister Francesco Ferraro si conferma l'unica vera antagonista capace di reggere il ritmo della Bovalinese, trascinata da un Alessio Viola in stato di grazia: tre gol, pallone portato a casa e la leadership tecnica di un gruppo che non vuole smettere di stupire.

La pressione è per chi sta davanti

Al termine del match, l'attaccante rossoverde ha analizzato il momento d'oro dei pianigiani, puntando subito il mirino sulla corsa al vertice e sul duello a distanza con la prima della classe. «Stiamo facendo il nostro meraviglioso campionato – ha dichiarato Viola –. Chiaramente la Bovalinese sta meritando il primato, ma noi vogliamo tenere il suo passo e giocarcela fino alla fine».

Nella rincorsa alla vetta, secondo il bomber, il fattore psicologico potrebbe giocare un ruolo determinante. Alla domanda su chi avverta maggiormente il peso delle aspettative, l'attaccante non ha dubbi: «Penso che la pressione la senta sempre chi sta sopra. Noi non abbiamo niente da perdere e stiamo facendo il nostro percorso: se dovesse capitare un passo falso, saremo lì pronti a sfruttarlo».

Solidità difensiva

Accreditato già alla vigilia tra le principali candidate al salto di categoria, lo Sporting Polistena sta rispettando i pronostici, ma per Viola il meglio deve ancora venire: «Sapevamo e sappiamo di essere una squadra forte, non guardiamo agli altri ma solo a noi stessi. Abbiamo ancora un ampio margine di miglioramento».

Oltre alla vena realizzativa del suo centravanti, la forza della formazione di Ferraro risiede in una solidità difensiva quasi impenetrabile, testimoniata dalle sole due reti incassate in dieci giornate (e nessuna in trasferta). Un dato che Viola attribuisce alla qualità dell'intero reparto arretrato: «Abbiamo dei giocatori forti ed esperti. Quando alle spalle hai una linea difensiva così, per noi attaccanti è molto più semplice restare sul pezzo. Non mi meraviglio che abbiamo preso così pochi gol, perché dietro c'è un'organizzazione di alto livello».

Tripletta e voglia di migliorare

Infine, spazio alla soddisfazione personale per una tripletta che certifica il suo ottimo stato di forma: «Fare gol non è una novità, ma per mantenere certi ritmi e rendere a questi livelli servono sempre grandi sacrifici. Sono contento perché questa prestazione è il frutto di tanto lavoro, sia mio che di tutta la squadra».