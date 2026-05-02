Il campionato di Promozione B si congeda e dà appuntamento al prossimo anno. In programma infatti l'ultimo turno della regular season, prima di lasciare spazio ai playoff. Ecco allora il programma degli ultimi novanta minuti.

Il programma

Si va innanzitutto verso un clamoroso spareggio per decidere la vincitrice del campionato, con Deliese e Gioiosa Ionica appaiate in testa a quota 65 punti. Entrambe impegnate in trasferta, con la compagine amaranto ospite di un Ardore quasi fuori dai giochi playoff, mentre i biancorossi saranno di scena sul campo di un Bianco già retrocesso. In caso di vittorie dell'una e dell'altra sarà spareggio.

Sicuro ormai del terzo posto il San Nicola-Chiaravalle Soverato che deve solo attendere il nome del suo avversario ai playoff. La squadra di mister Lomonaco chiuderà la sua stagione sul campo dello Sporting Polistena che non deve più chiedere nulla alla stagione. Gran parte della gerarchia finale dei playoff ruoterà attorno alla Bovalinese, quarta a quota 56 punti, e la Pro Pellaro quinta a quota 54. La formazione di Lanzaro farà visita al Taurianova sicuro della salvezza diretta, mentre la Pro Pellaro affronterà il già retrocesso Pizzo.

Solca le onde dell'entusiasmo invece l'Africo, entrato nella storia dopo una salvezza mai riuscita prima a nessuno. I ragazzi di mister Criaco chiuderanno in bellezza contro il Val Gallico. Antipasto playout invece quello tra Taverna e Melito, in una sfida già carica e dalla posta in palio delicata non per i tre punti di domenica, ma per quella successiva con il palio la categoria. Chiude il programma Atletico Maida-Capo Vaticano.

Le partite

Ardore-Deliese

Atletico Maida-Capo Vaticano

Bianco-Gioiosa Ionica

Taverna-Melito

Pro Pellaro-Pizzo

Sp. Polistena-Sc Soverato

Taurianova-Bovalinese

Val Gallico-Africo