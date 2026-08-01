Si torna in campo. Finalmente si ricomincia a lavorare e a preparare sul campo una nuova stagione. L'AC Locri, guidato in panchina da mister Luigi Iervasi, inizierà lunedì 3 agosto il ritiro precampionato allo stadio di Locri. Insieme al tecnico saranno presenti a dirigere gli allenamenti i suoi collaboratori: Domenico Libri, preparatore atletico, e Franco Archinà, preparatore dei portieri.

A disposizione dello staff ci sarà un gruppo completamente rinnovato, costruito dal direttore tecnico Pinuccio Sainato seguendo le indicazioni dell'allenatore e con il pieno supporto della società. Un lavoro intenso, svolto con passione e dedizione, che ha permesso di portare alla corte del Cavallo Alato numerosi profili interessanti.

La rosa è composta prevalentemente da giovani calciatori, molti dei quali hanno scelto con entusiasmo di sposare il progetto amaranto e di condividere una nuova sfida sportiva. Come già annunciato, prende ufficialmente il via anche il settore Juniores, che offrirà a tanti ragazzi l'opportunità di confrontarsi con realtà già consolidate e di intraprendere un importante percorso di crescita.

Diversi giovani della Juniores saranno fin da subito aggregati alla prima squadra, così da maturare esperienza lavorando quotidianamente al fianco dei calciatori più esperti.

Per mister Iervasi sarà fondamentale costruire fin dalle prime settimane un gruppo unito e competitivo, elemento indispensabile per affrontare al meglio il prossimo campionato di Promozione, campionato che quest’anno sembra molto avvincente soprattutto per la costa jonica.

La società, inoltre, auspica di riaccendere l'entusiasmo dei tifosi e di ricompattare l'intero ambiente amaranto, dopo le difficoltà vissute negli ultimi anni, affinché tutti possano sentirsi parte del progetto del cavallo alato.

Infine, il club rinnova l'invito a chiunque voglia partecipare alla crescita e allo sviluppo del progetto amaranto: ogni appassionato ai colori amaranto che sposi il progetto, sarà accolto con piacere, nella convinzione che la partecipazione di tutti rappresenti un valore aggiunto per il futuro dell'AC Locri, in quanto la squadra è della Città.