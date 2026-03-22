Inizia il Playoff promozione per la Puliservice Reggio Calabria.

Oggi alle ore 17.30 prima sfida di post-season.

Da capolista, con nessuna sconfitta nel bagaglio in campionato, le amaranto di Mister Franco Giglietta giocano al Palagallo di Catanzaro.

C’è da superare la forza casalinga della giovane Sporting Magna Graecia.

Sfida programmata al meglio delle due gare con Golden Set eventuale nella sfida successiva.

Gara due, infatti, è stata programmata per sabato 28 marzo alle ore 19.30 al Palaboccioni.

59 punti 20 giocate e venti vinte per Capitan Oliveira e compagne con soli cinque set persi in totale e dieci punti di vantaggio sulla seconda.

Settimo posto in coabitazione con la Stella Azzurra per le giovani Catanzaro che hanno raccolto 24 punti con 8 vittorie e dodici sconfitte.