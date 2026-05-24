Servirà gara 3, anche alla Puliservice. Cammino speculare alla Domotek maschile di Serie A, per le ragazze della Puliservice che steccano gara due e dovranno provare a vincere, sabato 30 maggio 2026 alle ore 19 al PalaCsi di Gallina contro il quotatissimo Rossano.

Insomma, le amaranto proveranno a far quello che la Domotek di Mister Polimeni ha fatto con Belluno festeggiando la promozione in A2, ma non sarà facile.

Prevale,infatti, il fattore campo.

Non basta il grande supporto in trasferta di tutto il mondo amaranto per sospingere le pallavoliste di Franco Giglietta che cedono il passo 25-22,26-24, vincono il terzo set e cedono nel set meno combattuto l’ultimo con il risultato di 25 a 19.

3-1 per la quotata formazione della Pallavolo Rossano, già campionessa della Coppa Calabria “Memorial Sergio Sorrenti” che adesso cercherà il colpo corsaro.

La trama dei due set, sarà quella decisiva per l’andamento della gara stessa: Amaranto con tenuta molto bene fino al punteggio avanzato che non riescono a concludere nel rush finale dei set stessi.

Combattono di gruppo, con D’Elia in difesa, Martina Salvatore,Federica Perri,Ilenia Buonfiglio in evidenza ma non basta.

Il gruppo si compatterà anche nel rush finale, nel quarto set, vincendo 24 a 26 ma non basterà per arrivare fino in fondo.

Tocca resecare subito.

Sarà una settimana decisiva, per continuare a lavorare sodo e sognare la promozione in Serie B.