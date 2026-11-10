Non arriva la vittoria casalinga per la Puliservice Volley Reggio Calabria, ma dal tiebreak arriva un punto prezioso per muovere la classifica. A tracciare il bilancio della gara è Rebecca Orecchio, giovane atleta della formazione reggina, che non nasconde la soddisfazione per la prestazione offerta dal gruppo.

Rebecca, che gara è stata? «È stata una gara molto intensa e in cui posso dire che ci siamo divertite anche abbastanza. Abbiamo avuto un'ottima reazione rispetto alla prestazione di settimana scorsa e abbiamo lottato: anche se non è bastato, ci portiamo a casa questo punto fondamentale per la classifica».

Un passo in più e si comincia a vedere qualche frutto degli allenamenti. Si può migliorare ancora? «Sì, assolutamente: il miglioramento ci sarà sicuramente, ma già c'è stato. Abbiamo lavorato molto questa settimana in maniera molto intensiva, ci stiamo mettendo sotto e sono convinta che piano piano i risultati arriveranno sempre di più. E infatti già da oggi si è dimostrato che siamo riuscite a smuovere la classifica e a guadagnare un punto che, anche se sembra poco, in realtà fa tanto».

Prossimo impegno in trasferta, gara abbastanza tosta. Che gara ti aspetti? «Contro Catania sarà sicuramente una gara difficile da affrontare, però ritengo che saremo capaci di lottare anche in quel caso, nonostante la trasferta e la lunga trasferta. Credo che se ci impegniamo, se giochiamo come oggi tutte unite e ci divertiamo soprattutto insieme, potremmo ottenere anche un buon risultato».