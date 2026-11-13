E’ realmente tutto pronto per l’inizio del week-end amaranto per il network Sport Specialist.

Mentre la Domotek Volley di Serie A2 Credem maschile scenderà in campo domenica 15 novembre 2026 alle ore 16 in quel di Fano, la Puliservice cerca gloria sul campo della fortissima Covei Alus Volley Catania.



Sottorete alle ore 18 ad Ace Castello.Sfida davvero complicata e per dimostrarlo basta leggere il cammino eccezionale delle etnee, con nove punti nel ranking ed un terzo posto in coabitazione con Santa Teresa.



0-3 all’esordio contro la Reale Mutua, sul campo dove le amaranto hanno perso 14 giorni fa nella gara d’esordio.

Bis in casa 3-1 contro Terrasini,tris ai tie break in casa del Pizzo, ultimo avversario delle amaranto.

Il cammino è proseguito con la sconfitta 3-2 al tiebreak a Messina



Squadra tosta e completa. Le attaccanti principali sono l’opposto Gidere Luna Ba ed i "posto quattro" Lo Iacono e Privitera. In attacco pochissime le sbavature. Squadra molto solida.



Le amaranto, nell’ultima gara contro Lory Pizzo hanno fatto intravedere parte di un potenziale importante iniziando alla grande la gara con grinta, tecnica e voglia di vincere. Una reazione smuovendo la classifica in un campionato tosto e competitivo.