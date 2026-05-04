Va in archivio gara-1 dei play-off di Serie B interregionale e la Redel Viola Reggio Calabria brilla al PalaCalafiore al cospetto di un’arcigna Miwa Benevento. La compagine di Cadeo, scrollatasi di dosso l’emozione dei primi possessi, viene trascinata alla vittoria da un Laganà irresistibile, supportato dai 15 punti di Fiusco e da una prova corale di squadra, specialmente tra il secondo ed il terzo periodo, dove la difesa neroarancio ha fatto la differenza, con coraggio, grinta e determinazioni giuste.

Avvio contatto della Viola, con Benevento che difende forte e in attacco colpisce con la tripla di Di Febo e con i due tap-in di Murolo. Neroarancio che rispondono con Laganà, poi Maresca, poi Fiusco che segna il 7-9 con un importante gioco da tre punti dopo lo 0-7 di parziale sannita. Ancora Di Febo dalla lunga, risponde Laganà per il 10-12. Lo stesso Laganà pareggia in contropiede e segna la tripla del primo vantaggio reggino a 50” dalla prima sirena. Il quarto si conclude con il libero di Giacomi che impatta sul 15 pari.

Botta e risposta nel secondo quarto, con la Viola meglio a rimbalzo difensivo. A 3’40” dall’intervallo break di Laganà (due punti e libero aggiuntivo) per il mini-allungo reggino a cui fai seguito la bomba di Marini. Punteggio di 29-21 a 2’50” dalla fine e preziosissima la fase difensiva di Zampa, un po’ come quella di tutti i reggini che vanno al riposo sul +10 (35-25) grazie a un altro strappo griffato Laganà: due punti, due palloni recuperati e in mezzo l’assist per Fernandez.

Ottimo terzo periodo per i padroni di casa, che indirizzano la sfida sui binari giusti, trascinati ancora da Laganà, 28 punti per lui, sul parziale di 50-29 al 27’ di gioco. Ancora a fare la differenza una grintosa fase difensiva, con soli 7 punti concessi agli ospiti e vantaggio che arriva sul +20 (52-32).

L’ultima frazione di gioco vede il parziale campano di 8-2, con due bombe ancora di Di Febo che costringono Cadeo al time-out. A “scacciare le streghe” ci pensa un positivissimo Fiusco, con tre punti cruciali che ricacciano indietro il tentativo di rimonta degli uomini di Parrillo. A chiuderla definitivamente arrivano altre due “bombe”, ancora Fiusco e Zampa. C’è anche spazio per gli under Damato (due punti per lui) e Marinelli (0/2 dalla lunetta). Finale 71-49: testa a gara-2 giovedì al PalaTedeschi dove si dovrà ripartire dall’ottimo risultato ottenuto sul parquet di casa, ben consapevoli che non sarà affatto semplice e l’esito tutt’altro che scontato. Nota lieta a margine, Laquintana nuovamente convocato, ma tenuto ancora a riposo in attesa della migliore condizione.

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA-MIWA BENEVENTO 71-49

(15-15/35-25/52-32)

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA: Fiusco 15, Agbortabi 3, Marangon 5, Marinelli, Laganà 28, Fernandez 6, Zampa 3, Marini 3, Maresca 6, Clark, Damato 2, Laquintana. All. Cadeo.

MIWA BENEVENTO: Rianna, Di Zunzio, Bongiovanni 6, Iommelli 6, Acosta 8, Murolo 7, Romano, Di Febo 12, Giacomi 7, Miraglia 3. All. Parrillo.

ARBITRI: Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Giunta di Ragusa.