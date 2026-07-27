VIDEO | Dopo la ratifica del ripescaggio, il team neroarancio completa l'iscrizione e mette a punto il roster. Imola ha presentato ricorso ma la Viola è serena e guarda al campionato nazionale con la consapevolezza e la responsabilità di essere impulso fondamentale per il movimento cestistico calabrese

Dopo la ratifica del ripescaggio che ha reso possibile il salto di categoria, la Redel Reggio Calabria mette a punto la squadra.

Ci si prepara al ritorno nei campionati nazionali.

« Dopo una lunga attesa è arrivato il prestigioso traguardo al quale ambivamo a inizio stagione. Un salto di categoria impegnativo , dal punto di vista logistico ed economico, per il quale ci siamo preparati e strutturati e nel quale abbiamo sempre creduto con il sostegno di una piazza, come quella che ha sostenuto la squadra in gara 3 play off contro Avellino al palaCalafiore, che lo merita assolutamente ».

Il direttore generale della Redel pallacanestro Viola Reggio Calabria, Fortunato Vita, commenta così l'esito favorevole della recente riunione del consiglio federale che ha formalizzato l'inserimento della squadra neroarancio nel girone A del campionato di serie B nazionale , di fatto ratificando il ripescaggio della Viola, prima della graduatoria delle riserve . Un primato frutto dell'interpretazione del regolamento esecutivo di Gara della Lega contestata dalla Virtus Imola che puntava a quel primato ea quella promozione e che ha presentato ricorso.

« Noi siamo sereni. La Lega non avrebbe ratificato la graduatoria senza i dovuti approfondimenti . Per altro siamo già al lavoro e in contatto con la stessa per le questioni logistiche. A giorni saranno comunicati i calendari del campionato al quale abbiamo anche completato la nostra iscrizione », ha dichiarato il gm neroarancio Fortunato Vita.

« Con Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, dalla Calabria solo noi e dal Sud noi e tre siciliane. Stiamo procedendo a una riorganizzazione decidendo di dedicare coach Giulio Cadeo al settore giovanile. Stiamo investendo tanto e per questo necessitiamo di una figura dedicata a tempo pieno . La crescita esponenziale che in questi due anni abbiamo registrato sul fronte della prima squadra, non solo dal punto di vista tecnico ma anche per quanto riguarda la mentalità, aspetto fondamentale, ci rende certi che coach Cadeo sia la persona giusta per portare in alto anche il settore giovanile . Abbiamo tanto lavoro da fare e puntiamo a diventare, anche da questo punto di vista, un riferimento al Sud Italia.

Abbiamo investito per la prima squadra su coach Michele Carrea, un profilo quotato nelle categorie nazionali, giovane e intraprendente nel quale abbiamo riconosciuto la nostra pallacanestro trascinante . Siamo impegnati sul mercato e stiamo allestendo una squadra a mio avviso molto competitiva. Non puntiamo a salvarci ma a giocare un buon campionato ea prenderci qualche soddisfazione, per questo primo anno. Programmeremo nel tempo la nostra risalita per quei risultati che la piazza di Reggio merita certamente », ha rimarcato il gm neroarancio Fortunato Vita.