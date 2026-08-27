Nelle ultime cinque stagioni, l’attaccante gambiano nativo di Tabokoto ha sempre militato in serie C, disputando per due volte i playoff promozione

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sulayman Jallow, proveniente dalla Vis Pesaro.

Nelle ultime cinque stagioni, l’attaccante gambiano nativo di Tabokoto ha sempre militato in serie C, disputando per due volte i playoff promozione e indossando, oltre a quella della Vis Pesaro, le maglie di Arzignano Valchiampo, Audace Cerignola, Turris, Latina e Viterbese.

L’ultimo campionato in serie D risale alla stagione 2020/2021, nelle fila dell’Aquila Montevarchi: ventuno reti e nove assist vincenti in trentatré presenze per il classe ’96, assoluto protagonista dei toscani, promossi in serie C.