A partire da venerdì le sedue che precederanno la partita contro l’Enna si svolgeranno a porte chiuse
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La Reggina comunica che l'allenamento pomeridiano della prima squadra, originariamente in programma giovedì 5 novembre alle ore 15:30, non avrà luogo.
Resta invariato il programma riguardante l'allenamento mattutino, che si svolgerà a partire dalle ore 10:30 con accesso per tifosi e organi d'informazione.
A partire da venerdì 6 novembre, gli allenamenti che precederanno Enna-Reggina si svolgeranno a porte chiuse.