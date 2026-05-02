Sono 22 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Sono 22 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con il Sambiase. Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Desiato, Distratto, D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Porcino
Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Guida, Palumbo, Ragusa
Non convocati: Chirico, Fanari, Fomete, Lanzillotta, Panebianco, Verduci
Indisponibili: Barillà, Pellicanò, Sartore