Sono 22 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con il Sambiase. Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Desiato, Distratto, D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Porcino   
Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria  
Attaccanti: Di ​​Grazia, Edera, Ferraro, Guida, Palumbo, Ragusa

Non convocati: Chirico, Fanari, Fomete, Lanzillotta, Panebianco, Verduci
Indisponibili: Barillà, Pellicanò, Sartore 