Sono già 3.264 le tessere sottoscritte per il campionato 2026/2027: il club riapre la campagna con nuovi prezzi, vendita online e possibilità di rateizzazione

La Reggina supera quota 3 mila abbonamenti e rilancia la campagna in vista del campionato di Serie D 2026/2027. Sono infatti 3.264 le tessere già sottoscritte dai tifosi amaranto per assistere alle diciassette gare casalinghe della nuova stagione.

Un dato che certifica entusiasmo e partecipazione attorno al nuovo corso del club e che ha spinto la società ad aprire una terza fase della campagna abbonamenti, al via dal pomeriggio di lunedì 7 settembre, alle 16.30. Intanto, già da oggi, mercoledì 2 settembre, gli abbonamenti sottoscritti possono essere ritirati presso lo Store Ufficiale della Reggina, in corso Garibaldi 505.

Per la nuova fase, il prezzo intero sarà di 95 euro in Curva Sud, 236 euro in Tribuna Laterale, 377 euro in Centrale e 565 euro nel settore Vip. Sono previste tariffe ridotte per over 65, donne, under 14 e persone con disabilità con invalidità riconosciuta pari o superiore al 74%. A ogni abbonamento sarà inoltre applicato un diritto di prevendita di 2,50 euro.

I bambini fino a sette anni non compiuti potranno accedere gratuitamente, se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo, secondo le modalità indicate dalla società. Per le persone con disabilità al 100% è invece previsto l’ingresso gratuito in occasione delle singole partite interne, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal club.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti allo Store Ufficiale della Reggina, online attraverso Vivaticket e nei punti vendita abilitati. Tra questi anche BCenters, in via Sbarre Centrali 260/b. Lo Store amaranto sarà aperto lunedì 7 settembre dalle 16.30 alle 19.30 e, da martedì 8 a sabato 12 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30.

Confermata anche la possibilità di rateizzare l’acquisto dell’abbonamento attraverso un finanziamento Deutsche Bank Easy, attivabile direttamente presso lo Store. L’importo finanziabile parte da 180 euro e può arrivare fino a 5.000 euro, anche cumulando più abbonamenti, con durata prevista in dieci rate.

La soglia dei 3.264 abbonati rappresenta così il primo dato significativo del rapporto ricostruito tra squadra e tifoseria. E con l’apertura della terza fase, il numero è destinato a crescere ancora prima dell’avvio della nuova stagione al Granillo.