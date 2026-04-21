Tra la ricostruzione di Torrisi e le ammissioni di Praticò, la stagione amaranto si scopre prigioniera della propria narrazione. Se «arrivare secondi significa perdere» allora il limite non è stato il contesto, ma l'incapacità di governare il destino nei momenti chiave

In questo finale di stagione amaranto, più dei numeri sono le parole a pesare. Attorno alla Reggina si è creato un rumore continuo, una sorta di sottofondo che accompagna una rincorsa rimasta in piedi più per aritmetica che per reale slancio .

Le dichiarazioni degli ultimi giorni restituiscono solo una parte della realtà. Da un lato c'è il lavoro di Alfio Torrisi , che ha ricostruito una squadra partita tra mille difficoltà, riportandola dentro una classifica che a un certo punto sembrava fuori portata. Dall'altro, però, emerge una narrazione che rischia di trasformarsi, poco alla volta, in un comodo alibi.

Il contesto iniziale, infatti, era tutt'altro che semplice: costruzione tardiva, ambiente diffidente, mercato complicato. Tutto vero. Ma nel calcio, soprattutto quando l'obiettivo è dichiaratamente vincere, questi fattori non possono rappresentare il traguardo del ragionamento. Semmai, ne sono solo la premessa.

Il punto centrale è un altro , ed è stato riconosciuto con maggiore nettezza anche dal direttore generale Praticò: le occasioni sprecate. Tante, troppe . Gare sfuggite, momenti affrontati senza la giusta lucidità, una continuità che nei passaggi decisivi è venuta meno.

È proprio lì che la Reggina ha perso il suo campionato. Non nelle difficoltà iniziali, né nelle turbolenze di metà stagione, ma quando serviva dare continuità e invece sono arrivati ​​rallentamenti pesanti . Otto punti in otto partite non sono un episodio isolato: sono il confine tra chi riesce a imporsi e chi resta a inseguire.

In questo quadro, alcune dichiarazioni finiscono per suonare fuori fuoco. Non perché non contengano elementi di verità, ma perché rischiano di spostare l'attenzione altrove. Le difficoltà ambientali o le percezioni distorte aiutano a contestualizzare, ma non cambiano la sostanza, né alleggeriscono le responsabilità.

« Arrivare secondi è perdere » è una frase che non lascia spazio a interpretazioni. Ed è proprio per questo che ogni tentativo di spiegare senza affondare fino in fondo nell'analisi rischiando di sembrare un passo laterale. Perché una squadra costruita per vincere non può limitarsi a raccontarsi: deve dimostrarlo.

Adesso restano centottanta minuti e una speranza che si regge più sui numeri che sull'inerzia. La Reggina è ancora in corsa, ma senza più margine d'errore e con lo sguardo inevitabilmente rivolto anche ai risultati degli altri.

Poi sarà tempo di bilanci. E sarà un momento che richiederà lucidità e coerenza, senza scorciatoie narrative. Perché, al di là di tutto, il senso di questa stagione è già scritto nei suoi snodi decisivi: quelli in cui serviva continuità e invece sono arrivati ​​stop inattesi.