La vittoria contro i siciliani ha restituito fiducia agli amaranto, trascinati dalla doppietta di Magrassi e dal gol di Rossetti. Adesso arriva il Sambiase di Tony Lio, protagonista di un avvio di stagione sorprendente e appaiato in classifica proprio alla squadra di Marchionni

La vittoria di Enna ha restituito entusiasmo e consapevolezza alla Reggina. Tre punti importanti, arrivati attraverso una prestazione che ha offerto indicazioni positive non soltanto sul piano del risultato, ma anche sotto il profilo della personalità e dell'atteggiamento. La doppietta di Magrassi e il sigillo di Rossetti hanno completato una domenica positiva per gli amaranto, capaci di mostrare quella determinazione che mister Marchionni chiede da tempo al proprio gruppo.

«Quando siamo così è difficile starci dietro», ha dichiarato il tecnico nel dopogara. Una frase che racchiude il potenziale della formazione amaranto, ma che rappresenta anche un'indicazione per il futuro. Perché il vero obiettivo è riuscire a mantenere questo livello di intensità e attenzione durante l'intero arco della partita, evitando quei passaggi a vuoto che possono complicare anche le gare apparentemente più semplici.

La Reggina ha bisogno di continuità, soprattutto adesso che il calendario propone un appuntamento di grande interesse.



Sambiase, la sorpresa che si è presa la vetta

Al Granillo arriverà il Sambiase di Tony Lio, una delle protagoniste assolute di questo avvio di campionato. I giallorossi hanno costruito il proprio percorso attraverso risultati e prestazioni, dimostrando di poter competere con realtà ben più accreditate alla vigilia.

L'ottava vittoria nelle prime undici giornate, conquistata contro il Ragusa, ha permesso alla formazione di Lio di raggiungere la vetta della classifica proprio in compagnia della Reggina. Un risultato che non può essere considerato casuale e che certifica il valore del lavoro svolto dall'allenatore e dalla società.

Lo stesso tecnico giallorosso ha riconosciuto il peso specifico degli amaranto, definendoli la squadra più forte del campionato, ma senza nascondere la soddisfazione per il percorso della propria formazione.

«Nessuno avrebbe scommesso un euro che dopo undici partite ci saremmo trovati a lottare in testa alla classifica insieme alla Reggina», ha dichiarato Lio.

Parole che raccontano perfettamente lo spirito di un gruppo che ha saputo andare oltre le aspettative iniziali. Il Sambiase arriverà a Reggio Calabria con la serenità di chi ha già dimostrato il proprio valore, ma anche con la voglia di continuare a sorprendere. Non sarà una semplice comparsa nella giornata del Granillo: i giallorossi hanno conquistato sul campo il diritto di giocarsi le proprie possibilità contro qualsiasi avversario.



Marchionni cerca conferme: Magrassi può essere un'arma in più

Sul fronte amaranto, la prestazione di Enna ha restituito indicazioni incoraggianti anche in vista delle prossime settimane.

La doppietta di Magrassi rappresenta sicuramente una delle notizie più positive. Per un attaccante ritrovare il gol significa recuperare fiducia e affrontare con maggiore serenità il lavoro quotidiano. La sua capacità di incidere negli ultimi metri può diventare un elemento determinante per gli equilibri offensivi della Reggina.

Anche Rossetti ha lasciato il segno, confermando quanto possa essere importante avere più giocatori capaci di trovare la via della rete. In un campionato competitivo, affidarsi a un solo protagonista non è sufficiente: servono alternative, soluzioni e contributi differenti.

Tra le indicazioni positive emerse dalla trasferta siciliana c'è anche Franchini. Marchionni ha ribadito la fiducia nei suoi confronti, spiegando l'importanza di attendere il recupero della migliore condizione fisica. Una gestione che evidenzia quanto il rendimento complessivo della rosa possa incidere sulle ambizioni della squadra.

La sensazione è che la Reggina stia gradualmente ritrovando certezze e interpreti. Adesso, però, occorre trasformare le buone impressioni in un percorso costante.



Il Granillo aspetta il big match

Reggina-Sambiase non è una partita come le altre. La presenza di due squadre appaiate in testa alla classifica conferisce alla sfida un significato particolare, soprattutto per una piazza che vive con grandi aspettative il cammino della formazione amaranto.

Il pubblico potrà rappresentare un elemento importante. Il Granillo è chiamato a sostenere la squadra e a trasformarsi in un autentico valore aggiunto, accompagnando i giocatori anche nei momenti in cui sarà necessario stringere i denti.

Contro un avversario organizzato e motivato come quello di Tony Lio serviranno lucidità, pazienza e capacità di interpretare correttamente le diverse fasi della gara. Non basterà affidarsi all'entusiasmo generato dalla vittoria di Enna: occorrerà dimostrare di saper affrontare una diretta concorrente con la giusta maturità.

Sarebbe comunque sbagliato considerare questo appuntamento una finale anticipata. Il campionato è ancora lungo e la classifica potrà cambiare più volte. Tuttavia, vincere uno scontro diretto significherebbe mandare un messaggio importante alle rivali e consolidare la fiducia all'interno del gruppo.



La Reggina è chiamata a fare la Reggina

C'è un aspetto che più di ogni altro accompagnerà gli amaranto verso il prossimo impegno: la necessità di dimostrare che quanto visto a Enna non sia stato soltanto un episodio positivo.

Marchionni ha ricevuto risposte importanti dai suoi giocatori. Adesso dovrà chiedere loro un ulteriore passo avanti, soprattutto in termini di continuità, attenzione e capacità di gestire la pressione.

Il Sambiase ha dimostrato di meritare la posizione che occupa e non arriverà al Granillo con timori reverenziali. La Reggina, dal canto suo, conosce il peso della propria storia e le aspettative di una tifoseria che vuole tornare a festeggiare traguardi importanti.

La differenza, però, non la faranno il blasone o i pronostici. A decidere saranno il campo, le idee, la concretezza e la capacità di affrontare i momenti difficili.

La vittoria di Enna ha riacceso l'entusiasmo. Adesso serve una conferma. Perché le ambizioni si dichiarano, ma la forza di una squadra si dimostra soprattutto negli appuntamenti che contano.

E contro il Sambiase, davanti al proprio pubblico, la Reggina avrà l'occasione di dimostrare di essere pronta a recitare fino in fondo il ruolo che tutti si aspettano da lei.