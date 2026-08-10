La Reggina comunica il programma delle attività inerenti il ritiro precampionato che si sta svolgendo a Cantalupa. Giovedì 13 agosto andrà in scena l'amichevole con la Sanremese, che si disputerà allo stadio Luigi Barbieri di Pinerolo con calcio d'inizio alle ore 17:30.

Lunedì 10 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 8:30 (porte aperte)
Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte)

Martedì 11 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)
Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte)

Mercoledì 12 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)
Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte)

Giovedì 13 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)
Amichevole Reggina-Sanremese, stadio Luigi Barbieri di Pinerolo ore 17:30 (porte aperte)

Venerdì 14 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)