Tra quindici giorni nuovi controlli radiografici per stabilire i tempi di recupero
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AS Reggina 1914 comunica che il calciatore Andrea Palmieri è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura della clavicola sinistra.
L’intervento, eseguito al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dal Dottor Francesco Scordino, alla presenza del Dottor Pasquale Favasuli, è perfettamente riuscito.
Il calciatore verrà sottoposto tra quindici giorni a nuovi controlli radiografici, al termine dei quali saranno stabiliti i tempi di recupero.