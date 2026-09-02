AS Reggina 1914 comunica che a partire dalle ore 16.30 di oggi, mercoledì 2 settembre, sarà attiva la prevendita riguardante l’acquisto dei tagliandi d’ingresso per assistere alla gara Reggina-Licata, in programma domenica 6 settembre alle ore 15:00 allo stadio "Oreste Granillo" e valevole per la prima giornata di andata del girone I di serie D. L’acquisto sarà possibile fino all’orario del calcio d’inizio.