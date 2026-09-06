Prima giornata del girone I di Serie D al Granillo: calcio d’inizio alle 15:00
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Sono 26 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Reggina-Licata, valida per la prima giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 6 settembre allo stadio Oreste Granillo, con calcio d'inizio alle ore 15:00.
Di seguito, l'elenco completo.
Portieri: Lagonigro, Madia
Difensori: De Mori, Fazio, Girasole D., Girasole R., Lancini, Runza, Verduci
Centrocampisti: Abonckelet, Acquadro, Baggi, Franchini, Laaribi, Macrì, Porcino, Rossetti, Rotulo, Specker, Toscano
Attaccanti: Alma, Guida, Jallow, Magrassi, Pellicanò, Reis