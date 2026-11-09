Ai successi di Under 17, Under 16 e Under 14 si è aggiunto quello odierno dell'Under 15
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Poker di vittorie nel week end "lungo" delle giovanili amaranto. Ai successi di Under 17, Under 16 e Under 14 si è aggiunto quello odierno dell'Under 15. Dopo aver osservato un turno di riposo, la Juniores tornerà in campo questa settimana.
UNDER 17 ELITE
Girone unico Calabria, 7ª giornata: Reggina-Rossanese 4-0
Marcatori: Solendo (3), Candiloro.
UNDER 16 ELITE
Girone unico Calabria, 4ª giornata: Reggio Ravagnese-Reggina 0-9
Marcatori: Guerrisi (4), D'Alessio (2), Mirisciotti, Ielo, Martorano.
UNDER 15 REGIONALE
Giovanissimi Regionali girone D, 6ª giornata: Taurianova-Reggina 0-13
Marcatori: Morogallo (2), Cama (2), Calandruccio (2), Ventura S., Giannotta, Schiavone, Sergio, Gentile, Di Giuseppe, Caratozzolo.
UNDER 14 ELITE
Girone unico Calabria, 7ª giornata: Real Cosenza-Reggina 1-2
Marcatori: Ventra, Capito.