Ieri, un'altra doppia seduta di allenamenti per i ragazzi di mister Marchionni , impegnati nel quarto giorno di ritiro precampionato.

La sessione mattutina, è trascorsa all'insegna di un intenso lavoro atletico. Nel pomeriggio invece, spazio alla tattica : esercizi mirati reparto per reparto, riguardanti sia la fase difensiva che quella offensiva, e partitella finale su campo ridotto, undici contro undici.