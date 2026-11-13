Cresce l'attesa a Reggio Calabria per una delle sfide più importanti e affascinanti del campionato. Domenica pomeriggio il Granillo sarà il teatro del confronto tra Reggina e Sambiase, gara di cartello del girone I di Serie D che mette di fronte due delle protagoniste della stagione. Una partita che vale molto più dei tre punti, considerando le ambizioni di classifica di entrambe le formazioni e la possibilità di dare una svolta importante alla corsa verso il vertice.

In casa amaranto l'obiettivo è chiaro: sfruttare il fattore campo e conquistare una vittoria davanti al proprio pubblico. La squadra allenata da Marco Marchionni è consapevole dell'importanza dell'appuntamento e sa che servirà una prestazione di carattere, attenzione e qualità per avere la meglio su un avversario particolarmente insidioso. Il Granillo, come spesso accade nelle occasioni più importanti, è pronto a trasformarsi nel dodicesimo uomo in campo, accompagnando la squadra con il calore e il sostegno dei tifosi.

Il Sambiase, dal canto suo, si presenta a Reggio Calabria con i numeri e la consapevolezza di una squadra che ha saputo conquistarsi meritatamente un posto tra le protagoniste del girone. I giallorossi, appaiati agli amaranto in vetta alla classifica con 26 punti dopo undici giornate, rappresentano un ostacolo di assoluto valore. La formazione lametina ha dimostrato solidità, organizzazione e capacità di affrontare qualsiasi avversario, caratteristiche che la rendono una rivale particolarmente temibile anche lontano dalle mura amiche.

La posta in palio è importante per entrambe: la vincente potrà conquistare un vantaggio diretto su una concorrente nella corsa al primato, mentre un eventuale pareggio lascerebbe inalterati gli equilibri al vertice. Non sarà naturalmente una partita decisiva per il campionato, ma il risultato potrà fornire indicazioni significative sulle ambizioni delle due squadre.

Il momento delle due formazioni racconta di un confronto equilibrato anche sul piano statistico. La Reggina può vantare il miglior attacco del girone, con 28 reti realizzate, e la migliore difesa, con appena sette gol subiti. Il Sambiase risponde con una retroguardia altrettanto affidabile, che finora ha incassato soltanto otto reti.

Reggina-Sambiase, già superata quota 6.000 spettatori

A rendere ancora più speciale l'appuntamento sarà la cornice di pubblico. Quando mancano ancora più di due giorni al fischio d'inizio, il dato relativo agli spettatori ha già raggiunto e superato quota 6.000. Un risultato significativo che testimonia l'entusiasmo della tifoseria amaranto per una sfida particolarmente sentita.

La tribuna laterale è già sold out, così come il settore ospiti in curva nord, destinato ai sostenitori del Sambiase. Restano invece disponibili circa 700 biglietti tra tribuna centrale e tribuna vip, mentre in curva sud, cuore del tifo reggino, sono rimasti poco più di 500 posti.

Anche da Lamezia Terme è attesa una partecipazione importante, con il Sambiase che ha organizzato un servizio pullman per consentire ai propri sostenitori di raggiungere Reggio Calabria e stare vicino alla squadra.

Sugli spalti è attesa anche la presenza del patron amaranto Claudio Lotito, pronto a seguire da vicino una partita particolarmente importante per il percorso della squadra. Un appuntamento che assume un significato ulteriore per una tifoseria che sogna di riportare la Reggina verso categorie più prestigiose.

Intanto è stata ufficializzata anche la designazione arbitrale: a dirigere l'incontro sarà Marco Burattini della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Federico Monardo di Bergamo e Antonio Masciello di Ravenna. Il calcio d'inizio è fissato per domenica 15 novembre alle ore 14:30.

I precedenti recenti sorridono alla formazione dello Stretto, ma ogni partita ha una storia a sé e il Sambiase arriverà al Granillo con la voglia di dimostrare di poter competere fino in fondo per il primato.

Per la Reggina sarà un'occasione importante per confermare le proprie ambizioni e lanciare un messaggio alle dirette concorrenti. Per il Sambiase, invece, la possibilità di firmare un'impresa e dimostrare che il primo posto conquistato finora è il risultato di un percorso solido e non di una semplice sorpresa.

Domenica il Granillo è pronto ad accendersi. Novanta minuti, una sfida tutta calabrese e due squadre che inseguono lo stesso sogno: conquistare la vetta della Serie D.